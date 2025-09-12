澎湖3連假包機剩餘空位 15日起開放民眾訂票

今年教師節、中秋節及雙十節3個連假，澎湖縣政府考量民眾訂位需求，規劃7個包機航班，目前仍有部分空位，將於15日下午4時起陸續開放訂位。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年教師、中秋、雙十節3個連假除定期航班及加班機外，縣府彙整鄉親需求後，爭取到7個包機航班。其中台北航線於9月26日、29日、10月3日、6日、9日及12日各1班；台中航線10月12日1班。

旅遊處表示，因部分包機航段目前仍有空位，且預期仍將有部分民眾未開票，縣府決定15日下午4時起陸續開放訂位，有需求的旅客逕洽華信航空公司全球資訊網、App、7-ELEVEN ibon或全家FamiPort訂位購票。

旅遊處指出，這3個連假共受理1124人次登記包機需求，其中教師節212人、中秋節362人、雙十節550人，以台北航線需求最多。此次7個包機航班共提供980個座位數，已於今天通知登記民眾完成開票，逾期未開票的空位將直接開放訂位。

縣府旅遊處補充，今年教師節、中秋節及雙十節皆為3天連假。民航局規劃教師節連假澎湖航線538架次、共4萬1534個座位；中秋節連假520架次、共4萬730個座位；雙十節連假512架次、共3萬9222個座位，供旅客選擇。