庄頭巡演最終站前進馬祖 舞鈴劇場吸引1500民眾

中央社／ 連江縣12日電

文化部「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」壓軸場，由代表台灣登上大阪世博的舞鈴劇場，今晚前進連江縣，吸引超過1500名民眾到場，感受融合扯鈴與現代科技的創新表演。

「庄頭劇場」於南竿鄉山隴白馬王公園搭建巨型舞台，包括彩排過程，均引起當地民眾圍觀與討論。為了看表演，民眾從縣內各島湧入，更有人從船程2小時的「國之北疆」東引鄉前來；而為方便民眾觀劇，連江縣政府今晚也加開往返南北竿的臨時船班。

表演開始前，文化部政務次長李靜慧與連江縣長王忠銘舉行啟動儀式，2人手持發光球體，象徵劇場表演開場。

舞鈴劇場表演過程中，民眾聚精會神欣賞台上精彩表演，更不時為台上演員拍手喝采；而當演員們走到台下與民眾互動時，此起彼落的「選我、選我」響徹會場，氣氛熱烈。

文化部新聞資料指出，舞鈴劇場以傳統技藝扯鈴，結合舞蹈、音樂、新馬戲與現代科技的創新形式，演出撼動人心的精彩作品「生命之光」；絢麗奪目的舞台幻境、扯鈴飛躍在舞台與觀眾之間，劃出一道道如流星般的美麗星空，讓在場鄉親彷彿與演員一同走進光的世界。

此外，文化部說，今年延續文化平權理念，於7至9月於3個離島辦理3場演出，首站由唐美雲歌仔戲團以熱鬧奇幻歌舞劇揭開序幕，將星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」獻給澎湖；接著明華園戲劇總團睽違10年重返金門戶外演出，帶來華麗震撼的招牌懸疑大戲「貓神」。

文化部強調，「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」以振興表演藝術產業、落實文化平權為理念，自2023年起至今，攜手各地方政府和表演團隊，已於全台及離島舉行23場巡演，累積創下超過35萬人次參與，期盼所有曾在庄頭欣賞表演的鄉親們，都能擁有美好而難忘的時光。

劇場 平權 文化部

