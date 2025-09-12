澎湖全縣運動會開幕 韓國啦啦隊與霹靂布袋戲吸睛

快訊

中央社／ 澎湖縣12日電

澎湖第69屆全縣運動會今晚在縣立田徑場正式開幕，韓國啦啦隊女神李晧禎、金賢姈引領選手進場，並與霹靂布袋戲同台互動，環場煙火表演更將氣氛推向高潮。

今年全縣運動會以「健康縣民‧活力無限」為主題，為期3天的賽事除增設特奧滾球及規劃身心障礙者選手參加田徑項目，還有帆船、木球、國小足球、籃球、游泳、棒球、羽球、桌球、滑輪溜冰等共13項比賽，吸引近3000名選手參賽，場面盛大，其中田徑項目已於白天率先開賽。

開幕典禮由縣長陳光復主持，副縣長林皆興、議長陳毓仁等府會團隊與多名民代出席，為選手加油。首次邀請的韓國啦啦隊雙星組李晧禎、金賢姈帶領選手進場，並與霹靂布袋戲團隊帶來跨界演出，贏得滿場掌聲，成為焦點。典禮並頒發年度推動體育有功獎項，表揚對體育發展有貢獻的人士。

陳光復致詞指出，今年運動會融合啦啦隊、火舞與環場煙火等國際級嘉年華元素，展現澎湖活力。他表示，根據運動城市調查，澎湖規律運動人口比例達38.7%，公有場館對外開放比例更為全台第一。未來縣府將持續優化公共運動設施，推動「運動在地化、全民健康化」，打造優質運動城市願景。

運動 澎湖 陳光復

