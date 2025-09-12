連江縣莒光農產品展售中心開幕 盼成在地農家據點

快訊

中央社／ 連江縣12日電

由閒置空間活化再利用的莒光地區在地農業展售中心今天開幕。連江縣政府指出，該中心兼具銷售與體驗功能，盼能成為莒光鄉在地小農產品的重要據點。

連江縣政府產業發展處今天發布新聞稿指出，莒光地區在地農業展售推廣中心，係將東莒坪西西閒置營區空間活化再利用，並導入馬祖地區「鹿兒紅」、「老酒澄」、「金銀黃」、「原生綠」、「生態藍」、「洛神紫」及「淡菜墨」等常見7種動植物與產業意象。

產發處表示，莒光地區在地農業展售推廣中心的成立，為莒光地區農民打造兼具展售功能與體驗特色的在地平台。透過DIY體驗、農特產品銷售等，讓觀光客能深入體驗馬祖農村多樣風貌，並了解在地社區在產業活化、環境營造與創意體驗上的成果。

產發處說，中心開幕當日舉辦「潮間有釀．東莒慢食」餐桌活動，將莒光特產的洛神花、老酒、地瓜等食材，透過創意手法變身成料理，參與者在星空與音樂交織的氛圍中，享用結合美學與在地風土的「島式食藝」盛宴。

產發處強調，莒光地區在地農業展售中心啟用，象徵馬祖農業新里程碑的誕生，未來將透過主題活動等，實際提升在地農業產品銷售量外，並鼓勵業者參與經營，以及協助農家提升產品附加價值，讓莒光農業展現多元永續的發展能量。

莒光地區在地農業展售推廣中心今年度開放期間，從13日起至11月16日止。

馬祖 東莒

