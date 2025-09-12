2025金門擎天廳音樂會 金中學子將與首席音樂家同台演出

又一戰地場域化身音樂殿堂！《2025金門擎天廳音樂會》將於11月8日下午2點30分，在曾是軍事戰情中心的「擎天廳」隆重舉行，此次音樂會演出陣容超強，參演者都是國內的一時之選，9月15日上午11時開放線上報名，歡迎愛好音樂的朋友，踴躍報名參加。

在今天舉行記者會中，包括金門縣副縣長李文良、文化局長陳榮昌、國立清華大學金門教育中心總監李金振、藝術學院長張芳宇教授等人齊聚，象徵金門這座戰地前線，正以音樂轉化為和平與文化交流的重要舞台。

李文良表示，擎天廳過去承載軍旅記憶，如今在金防部協助下，將以音樂展現和平的追求，期待11月登場的擎天廳音樂會能成功打造品牌，與10月舉行的坑道音樂節相得益彰，「可以形成一個帶狀的音樂季、藝術季的活動」，讓金門更充滿藝文氣息。由於鄉親詢問度極高，本次特別保留200席專屬名額給金門籍居民，並將於9月15日上午11時在「藝起金門」臉書粉絲專頁開放線上報名，期待這項活動能逐步打造為固定文化品牌，成為金門一年一度的重要文化亮點。

張芳宇透露，此次音樂會卡司星光熠熠，邀集國內一時之選的音樂家：包括前國家交響樂團長號首席、台北市立交響樂團法國號與低音號首席等，共組銅管五重奏，並搭配弦樂四重奏的優雅演繹。曲目橫跨16世紀文藝復興至20世紀現代音樂，帶領聽眾穿越數百年音樂語言的演變。

值得一提的是，金門高中學生姊弟檔——薩克斯風手黃沛媛與單簧管手黃宏濬，皆為全國學生音樂比賽特優得主，將在音樂會上與專業音樂家同台，兩人今日於記者會率先展演，展現青春與專業交融的能量，對於能跟專業音樂家同台演出，姊弟兩人都說「很緊張、但超期待的」。