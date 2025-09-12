快訊

2025金門擎天廳音樂會 金中學子將與首席音樂家同台演出

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
又一戰地場域化身音樂殿堂！《2025金門擎天廳音樂會》將於11月8日下午2點30分，在曾是軍事戰情中心的「擎天廳」隆重舉行，此次音樂會演出陣容超強，參演者都是國內的一時之選，9月15日上午11時開放線上報名，歡迎愛好音樂的朋友，踴躍報名參加。

在今天舉行記者會中，包括金門縣副縣長李文良、文化局長陳榮昌、國立清華大學金門教育中心總監李金振、藝術學院長張芳宇教授等人齊聚，象徵金門這座戰地前線，正以音樂轉化為和平與文化交流的重要舞台。

李文良表示，擎天廳過去承載軍旅記憶，如今在金防部協助下，將以音樂展現和平的追求，期待11月登場的擎天廳音樂會能成功打造品牌，與10月舉行的坑道音樂節相得益彰，「可以形成一個帶狀的音樂季、藝術季的活動」，讓金門更充滿藝文氣息。由於鄉親詢問度極高，本次特別保留200席專屬名額給金門籍居民，並將於9月15日上午11時在「藝起金門」臉書粉絲專頁開放線上報名，期待這項活動能逐步打造為固定文化品牌，成為金門一年一度的重要文化亮點。

張芳宇透露，此次音樂會卡司星光熠熠，邀集國內一時之選的音樂家：包括前國家交響樂團長號首席、台北市立交響樂團法國號與低音號首席等，共組銅管五重奏，並搭配弦樂四重奏的優雅演繹。曲目橫跨16世紀文藝復興至20世紀現代音樂，帶領聽眾穿越數百年音樂語言的演變。

值得一提的是，金門高中學生姊弟檔——薩克斯風手黃沛媛與單簧管手黃宏濬，皆為全國學生音樂比賽特優得主，將在音樂會上與專業音樂家同台，兩人今日於記者會率先展演，展現青春與專業交融的能量，對於能跟專業音樂家同台演出，姊弟兩人都說「很緊張、但超期待的」。

文化局指出，繼去年的地景音樂會累積經驗，今年籌辦更為成熟，未來希望在不影響軍方勤務下，持續固定舉辦，逐步將「擎天廳音樂會」打造成金門年度文化品牌，成為融合戰地記憶與藝術能量的重要文化亮點。

《2025金門擎天廳音樂會》將於11月8日下午2點30分，在「擎天廳」隆重舉行，金門縣副縣長李文良（左三）今天率相關人員，接受媒體聯訪。記者蔡家蓁／攝影
金門縣副縣長李文良表示，本次特別保留200席專屬名額給金門籍居民，並將於9月15日上午11時在「藝起金門」臉書粉絲專頁開放線上報名，期待這項活動能逐步打造為固定文化品牌，成為金門一年一度的重要文化亮點。記者蔡家蓁／攝影
國立清華大學藝術學院長張芳宇教授也透露這次音樂會演出陣容堅強，都是國內一時之選，請民眾拭目以待。記者蔡家蓁／攝影
金門高中學生姊弟檔——薩克斯風手黃沛媛（右）與單簧管手黃宏濬（左），皆為全國學生音樂比賽特優得主，兩人今日於記者會率先展演，演奏「雨夜花」。記者蔡家蓁／攝影

