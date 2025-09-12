金門擎天廳音樂會 清華大學攜手學子共聚演奏

快訊

中央社／ 金門12日電

2025金門擎天廳音樂會將在11月登場，由國內外演奏家、金門高中學子等共同演出，金門副縣長李文良說，盼成功打造品牌，與金門坑道音樂節打造成帶狀藝文活動。

擎天廳位於金門太武山腹，是早年國軍在山壁上鑿洞埋入炸藥，以人工開挖而成；金門縣文化局與國立清華大學藝術學院主辦「2025金門擎天廳音樂會」將於11月8日登場，今天舉行記者會，李文良、金門縣文化局長陳榮昌、清華大學藝術學院院長張芳宇等出席。

李文良表示，擎天廳至今仍是軍事據點，在其中能有音樂會演出，也表達金門人對和平的追求與渴望；去年底文化局地景音樂節曾到擎天廳演出，「其實就是今年的暖場」，透過上一次經驗，今年無論在交通、報名等流程上都更得心應手，未來在不妨礙軍方防務前提下，如民眾願意繼續支持，「就有底氣規劃未來每一年的演出」。

李文良說，此次音樂會由清華大學音樂學系教授、國內外知名演奏家演出，並安排金門高中薩克斯風手黃沛媛、單簧管手黃宏濬共同演出，「他們也是113學年度全國學生音樂比賽拿到特優的姊弟」，這次音樂會除有專業節目，也希望於在地音樂教育、豐富文化生活上起到作用。

李文良表示，期待11月登場的擎天廳音樂會能成功打造品牌，與10月舉行的坑道音樂節相得益彰，「可以形成一個帶狀的音樂季、藝術季的活動」，讓金門更充滿藝文氣息。

根據金門縣文化局提供新聞資料，擎天廳音樂會將在15日上午11時於「藝起金門」臉書（Facebook）粉絲專頁開放實名制報名，此次並有200名金門籍民眾保障名額，鼓勵民眾參與。

