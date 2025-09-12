金大新生體驗博狀元餅 手氣旺贏首獎現場氣氛超嗨
「博狀元餅」是金廈一帶中秋節民俗盛事，在金門至少已經流傳了300多年，它巧妙的將骰子戲轉化成鼓勵進取功名，為了讓剛來到金門的金大新鮮人體驗什麼叫「中秋博狀元餅」，金寧鄉公所昨日提前走進金門大學新生營，讓新生上場體驗。許多學生第一次接觸這項民俗活動，都覺得非常有趣。
金寧鄉長楊忠俊親率團隊進駐金大體育館，並協助詳細解說，許多新生都是第一次聽到「博餅」二字，對規則全然陌生，在玩了兩回合後，現場立刻熱鬧起來，骰子聲與歡笑聲此起彼落。一名建築系新生手氣旺盛，一把就博中「狀元」，獲得可愛娃娃，開心合影留念。楊忠俊笑說，希望更多金大師生報名參加10月4日晚間登場的正式賽事，甚至有機會代表金寧出征廈門兩岸博餅交流。
今年金寧鄉「中秋博狀元餅」規模空前，將於10月4日晚間7點在鄉公所前廣場舉行，預計設置110桌。各桌將角逐出「桌狀元」，再一決高下，爭奪「狀元王」。最大獎是一台125CC機車，「榜眼」則可抱回Dyson空氣清淨機，「探花」獎是全自動洗碗機，第4至第10名也能獲得「5公升白罈金門高粱酒」一盒。
報名方式將於9月13日上午8點半開放電話報名，每通電話可登記4人，每人限報一次，額滿即止，成功報名者需於9月30日至10月2日期間，每日8點30分至11點30分，以及14點至17點，攜帶身分證或戶籍謄本、戶口名簿至公所1樓服務台領取入場證。電話報名向隅者，活動當日還將開放「候補」名額；歡迎設籍金寧鄉的鄉親持本人身分證件到現場登記候補。
