快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

金大新生體驗博狀元餅 手氣旺贏首獎現場氣氛超嗨

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉公所昨日提前走進金門大學新生營，讓新生上場體驗「中秋博餅」，新生排隊搶先體驗。圖／金大提供
金寧鄉公所昨日提前走進金門大學新生營，讓新生上場體驗「中秋博餅」，新生排隊搶先體驗。圖／金大提供

「博狀元餅」是金廈一帶中秋節民俗盛事，在金門至少已經流傳了300多年，它巧妙的將骰子戲轉化成鼓勵進取功名，為了讓剛來到金門的金大新鮮人體驗什麼叫「中秋博狀元餅」，金寧鄉公所昨日提前走進金門大學新生營，讓新生上場體驗。許多學生第一次接觸這項民俗活動，都覺得非常有趣。

金寧鄉長楊忠俊親率團隊進駐金大體育館，並協助詳細解說，許多新生都是第一次聽到「博餅」二字，對規則全然陌生，在玩了兩回合後，現場立刻熱鬧起來，骰子聲與歡笑聲此起彼落。一名建築系新生手氣旺盛，一把就博中「狀元」，獲得可愛娃娃，開心合影留念。楊忠俊笑說，希望更多金大師生報名參加10月4日晚間登場的正式賽事，甚至有機會代表金寧出征廈門兩岸博餅交流。

今年金寧鄉「中秋博狀元餅」規模空前，將於10月4日晚間7點在鄉公所前廣場舉行，預計設置110桌。各桌將角逐出「桌狀元」，再一決高下，爭奪「狀元王」。最大獎是一台125CC機車，「榜眼」則可抱回Dyson空氣清淨機，「探花」獎是全自動洗碗機，第4至第10名也能獲得「5公升白罈金門高粱酒」一盒。

報名方式將於9月13日上午8點半開放電話報名，每通電話可登記4人，每人限報一次，額滿即止，成功報名者需於9月30日至10月2日期間，每日8點30分至11點30分，以及14點至17點，攜帶身分證或戶籍謄本、戶口名簿至公所1樓服務台領取入場證。電話報名向隅者，活動當日還將開放「候補」名額；歡迎設籍金寧鄉的鄉親持本人身分證件到現場登記候補。

建築系的幸運新生（中）當場博出「狀元」，開心與金寧鄉長楊忠俊（右）合影。圖／金大提供
建築系的幸運新生（中）當場博出「狀元」，開心與金寧鄉長楊忠俊（右）合影。圖／金大提供
為了讓剛來到金門的金大新鮮人體驗什麼叫「中秋博狀元餅」，金寧鄉公所昨日提前走進金門大學新生營，讓新生上場體驗，新生都覺得非常有趣。圖／金大提供
為了讓剛來到金門的金大新鮮人體驗什麼叫「中秋博狀元餅」，金寧鄉公所昨日提前走進金門大學新生營，讓新生上場體驗，新生都覺得非常有趣。圖／金大提供

金門 中秋節 身分證

延伸閱讀

金門辦鐵人三項涉違利益衝突迴避 縣府：配合監院調查

連假搶不到票別急！金門縣府協調加班機 9月13日啟動需求登記

2025 傳善研究影響力決選發表會 百萬首獎揭曉 數位科技成為社福落地新解方

影／金酒再推「龍騰四海」抽籤 抽出1.6萬名幸運兒

相關新聞

金大新生體驗博狀元餅 手氣旺贏首獎現場氣氛超嗨

「博狀元餅」是金廈一帶中秋節民俗盛事，在金門至少已經流傳了300多年，它巧妙的將骰子戲轉化成鼓勵進取功名，為了讓剛來到金...

【重磅快評】淹水怪中央、氣爆推縣市 雙陳市長一脈相傳

興達電廠氣爆，供電再度吃緊，民進黨能源政策再受質疑，在野陣營要求台電正視天然氣發電安全，更批高雄市府怠惰監督；高雄市長陳...

金門體育會補助爭議延燒 相關人士喊冤：是縣府沒公告

金門體育會申請縣府補助舉辦「金門鐵人三項挑戰賽」等活動，因理事長歐陽儀雄、副理事長蔡其雍皆為縣議員，被質疑涉及違反「公職...

澎湖推500元消費券救觀光淡季 9大場館免費開放吸客

冬天東北季風向來是澎湖觀光勁敵，旅宿業淡季長達半年，為刺激人潮與經濟，澎湖縣政府首推「2025冬遊澎湖消費券」方案，非澎...

疫苗登載「加拿大打過了」鬧烏龍 高市衛生局坦承錯誤將懲處

高雄市傳出疫苗登載烏龍事件，民眾上網爆料帶小孩施打日本腦炎疫苗，竟發現系統資料顯示已在加拿大注射過，更扯的是，衛生所僅回...

恆春半島颱風不再大停電 屏東縣電桿線地下化將突破200公里

過去恆春半島常因颱風而大停電，自從屏鵝公路桿線地下化後就罕有大停電情形。屏東縣近年推動電桿線地下化，目前已完成縣內180...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。