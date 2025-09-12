屏東特優村里長 下廍里長身障不設限獲表揚

屏東縣政府今天表揚年度特優村里長、績優民政人員、資深鄰長，以及公共造產績優公所；其中下廍里長周錦谷雖為身障人士，仍騎特製行動車服務里民，立下身障不設限榜樣。

縣府表揚大會今天在南棟大樓登場，受表揚村里長中，東港鎮下廍里長周錦谷特別受矚目。他是肢體障礙行動不便者，在2018年當選里長、2022年連任，服務標配是1輛配備廣播器身障特製行動車，每天穿梭在下廍里大街小巷，宣導大小事，接收里民反映等，是社區中溫暖、堅定的力量。

周錦谷接受媒體聯訪表示，他因小兒麻痺症而行動不便，出社會以來便投入身障者服務，擔任里長可以更照顧里內身障人士、長者，更能以自身案例，鼓勵身障人士不要悲觀，多走出來參加職訓或就業。

「村里長是每個地方最重要的靈魂人物」，屏東縣長周春米表示，民政工作包羅萬象，是最貼近人民日常生活大小事，舉凡災害防救、衛生環保、社會福利、急難救助、社區關懷、事物通報等，事項層面深入社區每個角落、守護里民，對今天表揚村、里長及民政人員致上最高敬意。

屏東縣政府民政處表示，今年獲得表揚村里鄰長及民政人員計有56名，有許多人投入村里服務超過10年、20年、甚至50年以上，用溫暖雙手服務在地鄉親需求。受表揚鄰長中，以屏東市光榮里第6鄰100歲羅菊妹最為年長、里港鄉大平村蘇明白也已84歲，另外3名獲獎鄰長年屆70歲以上，雖年事已高仍熱心服務鄰內事務。

民政處提及，縣內2024年度公共造產賸餘新台幣9558萬元，業務考核績優公所第1名為萬丹鄉公所、第2名為內埔鄉公所及琉球鄉公所、第3名為枋山鄉公所及長治鄉公所，其經營公共造產事業績效及營收卓著，值得嘉許。