【重磅快評】淹水怪中央、氣爆推縣市 雙陳市長一脈相傳

聯合報／ 主筆室
14年前高雄淹水，當時高雄市長陳菊說中央要負八成責任，這次高雄電廠氣爆，市長陳其邁呼籲其他縣市要負起供電責任，再度引發關注。圖為2018年市長選舉時，兩人掃街同框。圖／聯合報系資料照片
14年前高雄淹水，當時高雄市長陳菊說中央要負八成責任，這次高雄電廠氣爆，市長陳其邁呼籲其他縣市要負起供電責任，再度引發關注。圖為2018年市長選舉時，兩人掃街同框。圖／聯合報系資料照片

興達電廠氣爆，供電再度吃緊，民進黨能源政策再受質疑，在野陣營要求台電正視天然氣發電安全，更批高雄市府怠惰監督；高雄市長陳其邁卻高談能源多元韌性、由煤轉氣逐步減碳，還「老調新彈」指高雄電力持續輸出卻承擔風險，呼籲其他縣市負起責任，「不要都推給高雄」。暖男市長的論調一如昔日花媽市長，高雄淹水要中央負八成責任，雙陳市長還真是一脈相傳。

這次電廠發氣爆不僅炸出民進黨的能源政策問題，也衝擊正為大樹光電及美濃大峽谷焦頭爛額的高雄市長陳其邁政治行情。看來，陳其邁已無招可用，無視眼前民怨，竟高談多元能源、能源韌性，還說高市府近年來不斷要求「由煤轉氣」，希望逐步減碳，似乎忘了這次發生氣爆的就是燃氣機組，簡直是火上澆油。

更離譜的是，陳其邁還老調新彈。今年五月核三2號機除役，高雄興達、大林電廠退役燃煤機組馬上重啟發電，引發缺電疑慮。陳其邁受訪時稱是合法啟動，反批其他縣市應自行發電，不要再「南電北送」，他指高雄發電量有33%輸送其他縣市，反觀台中有15%的電需靠外縣市供給，各縣市要發展產業需要用電，首長要負責任想辦法。  

沒想到這種說法一出馬上被打槍，有細心網友拿出當時的台電數據，指當天北部、南部、東部的用電量都比發電量還要高，南部用電量更超出發電量151萬瓩，只有中部發電量比用電量多，狠酸陳其邁「請超用的自己多蓋電廠好嗎？」。有藍委助理找出2024年數據，高雄發電量大於用電111億度，但台南電力缺口卻多達225億度，陳其邁所謂的「南電北送」只送到台南，甚至還需要「中電南送」。

這次陳其邁學聰明了，不再提「南電北送」，改說「能源區域正義非常重要！」，要各縣市要用的電應自行負責。陳其邁說，高雄市去年發電490億度，只用300億度，3成電力都是給其他縣市，發電量高，對環境的衝擊也比較大，對高雄不公平，不僅中央要加速電力結構轉型，也呼籲其他縣市負起責任，「不要都推給高雄，以興達電廠為例，就是一個額外風險」。

陳其邁改個說法，要各縣市負起供電責任，恐怕是畫錯重點；事實上，根據立委索資得到2024縣市數據，高雄發電432.99億度，用電則為321.78億度，輸出電量確是111.21億度，但光是台南用電、發電缺口就達225億度，陳其邁把高雄發電說得很偉大，但恐怕連台南市都餵不飽，他要各縣市負起責任，頭一個要點名的就是黃偉哲。

反觀其他縣市，桃園市發電468億度，用電300億度，可輸出168億度；苗票發電291億度，用電82億度，可輸出209億度；雲林發電173億度，用電60億度，可輸出113億度。那一個不是超過高雄市？陳其邁要其他縣市負起責任，但有聽到這些電力輸出大戶的縣市長發表類似言論？

其實，問題很簡單，能源區域正義當然重要，但眼前就是治理的問題。電廠氣爆，台電和市府都有責任，台電的責任更大。根據審計部報告，出事興達電廠新2號機是明年3月底才要商轉，台電卻提前測試，難免引發是否為配合非核家園政策而趕工的揣測。

至於電廠氣體外洩未第一時間通知居民疏散，那就是證明市政府根本管不了台電。台電「偷開機」發電，市府飾詞說合法啟動，結果煤倉起火「吃案」，外洩氣爆也不通報，陳其邁拿台電沒輒，就說各縣市一起來扛責，果然深得陳菊推責的精髓。 

