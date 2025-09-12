金門體育會補助爭議延燒 相關人士喊冤：是縣府沒公告

金門體育會申請縣府補助舉辦「金門鐵人三項挑戰賽」等活動，因理事長歐陽儀雄、副理事長蔡其雍皆為縣議員，被質疑涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」，金門體育會8日主動發函給金門縣政府請求停辦一事，今天被菱傳媒爆出，對此，金門體育會相關人士強調，問題不在體育會，而是縣府承辦的程序疏漏，導致協會無端捲入爭議。

金門體育會相關人士指出，利衝法早在107年就已上路，要求公務單位事前揭露並公告可申請的補助預算，但縣府承辦單位卻沒有依規定公告，「體育會該揭露的都有揭露，縣府沒有公告，我們怎麼會知道？」他們直言，體育會也是受害者。

據了解，112年縣府有依規定公告，因此當年度的案子申請沒有問題；但113年因承辦人員更換，縣府未完成公告程序，才釀成爭議。相關人士無奈表示，「要罰應該罰承辦的單位，不是協會，現在變成我們要被罰，實在很奇怪。」

目前體育會已宣布停辦活動，等縣府後續公告與程序完備後，才會再評估是否復辦。面對接下來可能會被開罰，相關人士也坦言，罰款金額從5萬元到30萬元不等，「當然會擔心」。

金門副縣長李文良表示，招標法規及公職人員利益衝突迴避法有相關規範，如有上下監督或相關職務關係時有相對應規範，此案因體育會理事長有議員身分，有事前揭露、事後公開等原則規定，「確實有相關案件存在」，目前縣府正配合監察院釐清案件。

李文良說，除了此案，目前可能有幾十個案件，除全力配合監察院調查，並利用這次機會進行教育，盼未來處理相關招標事務能更謹慎及符合相關規範。

對此，縣府有長官也表示，金門是小地方，包括社區發展協會、宗親會、社團等協會的理事長，一般都喜歡找民代等「地方重量級人士」擔任，感覺比較「好看」，相對比較受重視，未來類似的問題可能還會陸續浮現。也有民眾質疑，利衝法過度矯枉過正也不好，未來可能恐怕會有更多協會、宗親會捲入同樣問題，甚至出現理事長只是「人頭」，真正決策者是「影武者」或「黑手」，可能弊端更多。