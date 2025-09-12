快訊

恆春建城150週年 明華園量身打造史詩大戲瑯嶠風雲

中央社／ 屏東縣12日電
恆春建城150週年，明華園戲劇總團量身打造唯一一場史詩大戲「瑯嶠風雲」，以古城為幕，由無敵小生孫翠鳳領銜主演。（屏東縣政府文化處提供）中央社
恆春建城150週年，明華園戲劇總團量身打造唯一的一場史詩大戲「瑯嶠風雲」，以古城為幕，由無敵小生孫翠鳳領銜主演；10月4日晚間7時，恆春聯福磚窯前草皮免費沉浸歷史現場般震撼體驗。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，明華園戲劇總團為恆春建城150週年打造紀念大戲「瑯嶠風雲」，以「羅妹號事件」、「牡丹社事件」及清廷立縣建城為主軸，融入族群對立與合作張力，展現恆春多元共生文化樣貌；故事自1871年琉球船難展開，交織原住民領袖潘文杰、義士陳尊賢、義軍陳福傳等人物群像，刻畫面對戰爭與命運抉擇的壯烈情節。

文化處表示，演出舞台設於古城牆與磚窯場之間，以古城為幕、結合火舞等視覺效果，營造出壯闊沉浸式觀戲氛圍，帶領觀眾穿越時空，猶如置身歷史現場般震撼。

文化處指出，150年前恆春古城因軍事防禦而築，守護半島居民，150年來見證半島人文歷史與精神傳承，成為承載文化記憶重要堡壘；如今鄰近古城的恆春文化中心，正承接守護文化使命，讓半島民謠與故事，如同綿延古城生生不息。

文化處提及，恆春建城150週年活動以明華園「瑯嶠風雲」揭開重要文化扉頁，接續還有10月15日登場的「半島世界歌謠祭」，集結多國樂團，展現恆春與世界文化交流；「南國漫讀節」講座則首次走進恆春，邀請國際級與台灣知名作家齊聚，從文學走入旅行，重新認識這片土地，透過戲劇、音樂、閱讀、走讀，不僅回望歷史，更以文化力量邁向下一個150年。

恆春舊稱琅嶠，1867年「羅妹號事件」因美國籍商船羅妹號在外海觸礁，倖存船長及船員等人在墾丁一帶上岸，因誤闖排灣族領地而遭出草，引發美國出兵，後簽訂「南岬之盟」。

「牡丹社事件」則起於1871年宮古島納貢船海難，54名琉球人誤入排灣族部落殞命，成為1874年日本出兵台灣重要導火線；清廷體認到恆春半島戰略與治理重要性，派官員沈葆楨來台處理善後，於1875年興建「恆春縣城」，1879年落成。

