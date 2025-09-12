澎湖推500元消費券救觀光淡季 9大場館免費開放吸客

冬天東北季風向來是澎湖觀光勁敵，旅宿業淡季長達半年，為刺激人潮與經濟，澎湖縣政府首推「2025冬遊澎湖消費券」方案，非澎湖籍旅客只須入住合法旅宿一晚，即可領取總額500元消費券，可於島上食宿吃喝消費抵用。

縣府今上午在海洋地質公園中心舉行記者會，縣長陳光復攜手與食、宿、遊、購、行等產業代表共同出席，陳光復說，澎湖冬天旅客少，今年特別整合各界資源推出消費券方案，希望刺激旅客到澎湖遊玩，掀起冬季旅遊新熱潮。

陳光復表示，除了消費券外，也同步規畫冬季運動賽事、媽宮城區走讀、美食小旅行、篤行音樂時光、南寮小旅行及成功社區豬舍咖啡體驗，搭配消費券，打造冬遊澎湖新亮點。

陳光復強調，澎湖觀光不應只靠夏季花火節或泳渡澎湖灣等大型活動，冬天同樣能以運動、音樂、美食與文化創造不同風貌，四季皆宜才是澎湖長遠的觀光品牌，期盼消費券推出能平衡淡旺季差距，帶動地方產業鏈與就業機會，讓觀光成為全年無休經濟動能。

澎縣府說明，消費券活動期間為11月1日至明年1月31日止，凡非澎湖籍旅客，只要在此期間入境澎湖並住一晚，憑著入境登記證、船票、住宿證明及身分證，兌換500元消費券，每張100元共5張，兌換完為止，使用期限至明年2月6日。

兌換地點設於澎湖海洋地質公園中心旅遊資訊站、縣府大門警衛室、篤行十村雨生館，以及望安、七美兩鄉服務據點。