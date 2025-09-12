疫苗登載「加拿大打過了」鬧烏龍 高市衛生局坦承錯誤將懲處

高雄市傳出疫苗登載烏龍事件，民眾上網爆料帶小孩施打日本腦炎疫苗，竟發現系統資料顯示已在加拿大注射過，更扯的是，衛生所僅回覆「誤以為加拿大打過了」，對於得到這樣回答直呼不可思議。衛生局今坦承疏失登載錯誤，將懲處相關人員。

一名家長在Threads發文爆料，昨天帶女兒到診所施打日本腦炎第二劑疫苗，沒想到診所出示螢幕資料顯示3月5日已經在加拿大註冊過，驚訝直呼「怎麼可能，3/5根本不在加拿大」。向衛生局查證，得到回覆是「抱歉我們以為你在加拿大打過了，不好意思，馬上幫你刪掉」，讓他大呼超扯。

家長質疑，疫苗接種與否可以用「我以為喔？」並說，疫苗登載資料需要家長繳交在國外打過疫苗的證明，衛生所才能把資料登錄上去，但事實是並未繳交過國外注射證明。

衛生局對此回應，經查，本案衛生所預防注射承辦人自今年5月起以多次電話、郵寄明信片、簡訊等方式，聯繫幼兒家屬催注接種日本腦炎疫苗第二劑，後因8月21日於電話催注溝通時有所誤解，以致誤於系統內登載註記已接種。

衛生局表示，今已致電案主表達關懷與歉意，並就此案深刻檢討，針對承辦人作業疏失及內部管理失當，將依法依規議處承辦人及其直屬主管，並追究該衛生所所長督導不周之責。