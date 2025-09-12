快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

聽新聞
0:00 / 0:00

疫苗登載「加拿大打過了」鬧烏龍 高市衛生局坦承錯誤將懲處

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄民眾爆料帶小孩施打日本腦炎疫苗卻發現資料登載鬧烏龍。圖／本報資料照
高雄民眾爆料帶小孩施打日本腦炎疫苗卻發現資料登載鬧烏龍。圖／本報資料照

高雄市傳出疫苗登載烏龍事件，民眾上網爆料帶小孩施打日本腦炎疫苗，竟發現系統資料顯示已在加拿大注射過，更扯的是，衛生所僅回覆「誤以為加拿大打過了」，對於得到這樣回答直呼不可思議。衛生局今坦承疏失登載錯誤，將懲處相關人員。

一名家長在Threads發文爆料，昨天帶女兒到診所施打日本腦炎第二劑疫苗，沒想到診所出示螢幕資料顯示3月5日已經在加拿大註冊過，驚訝直呼「怎麼可能，3/5根本不在加拿大」。向衛生局查證，得到回覆是「抱歉我們以為你在加拿大打過了，不好意思，馬上幫你刪掉」，讓他大呼超扯。

家長質疑，疫苗接種與否可以用「我以為喔？」並說，疫苗登載資料需要家長繳交在國外打過疫苗的證明，衛生所才能把資料登錄上去，但事實是並未繳交過國外注射證明。

衛生局對此回應，經查，本案衛生所預防注射承辦人自今年5月起以多次電話、郵寄明信片、簡訊等方式，聯繫幼兒家屬催注接種日本腦炎疫苗第二劑，後因8月21日於電話催注溝通時有所誤解，以致誤於系統內登載註記已接種。

衛生局表示，今已致電案主表達關懷與歉意，並就此案深刻檢討，針對承辦人作業疏失及內部管理失當，將依法依規議處承辦人及其直屬主管，並追究該衛生所所長督導不周之責。

疫苗 衛生所 日本腦炎

延伸閱讀

加拿大省長率經貿團訪陸 陸流亡企業家敲警鐘：看似有利 其實落入中共陷阱

編劇蔡坤霖遭爆性騷 高市文化局：解除課程契約

結合全市37家醫療院所 竹市疫苗預約系統9月23日啟用

COVID-19新冠疫苗公費策略調整 114年採購300萬劑

相關新聞

連假搶不到票別急！金門縣府協調加班機 9月13日啟動需求登記

「你訂到機票了嗎？」114年教師節、中秋及雙十連假接連到來，返鄉人潮預期爆增，為了讓鄉親能順利搭機返鄉與家人團聚，金門縣...

中華一路天橋拆光了 高雄又一座天橋功成身退

高雄鼓山區中華一路天橋老化，使用率大降，高雄市工務局配合鼓山運動中心園區開發，7月下旬進行拆除，目前已拆除完畢，功成身退...

疫苗登載「加拿大打過了」鬧烏龍 高市衛生局坦承錯誤將懲處

高雄市傳出疫苗登載烏龍事件，民眾上網爆料帶小孩施打日本腦炎疫苗，竟發現系統資料顯示已在加拿大注射過，更扯的是，衛生所僅回...

恆春半島颱風不再大停電 屏東縣電桿線地下化將突破200公里

過去恆春半島常因颱風而大停電，自從屏鵝公路桿線地下化後就罕有大停電情形。屏東縣近年推動電桿線地下化，目前已完成縣內180...

站內博愛接駁車 民代籲納入高雄車站

高雄車站完工搭配高捷動漫街，捷運日均運量突破2.5萬人次，僅次於左營站。高捷為打造無障礙空間，12年前在美麗島和高雄機場...

擺脫治安、髒亂死角 屏東潮州摸乳巷彩繪變身

屏東潮州建基老街在日治時期為重要商業聚落，有豐厚的人文底蘊，不過近年逐漸沒落。鎮公所為回復老街風華，推出建基老街公民審議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。