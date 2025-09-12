金門辦鐵人三項涉違利益衝突迴避 縣府：配合監院調查

媒體報導，金門體育會舉辦賽事受金門縣府補助，卻涉違公職人員利益衝突迴避法相關補助公告規定；副縣長李文良說，全力配合監察院調查，並藉此進行改善作為。

媒體報導，金門體育會舉辦「金門鐵人三項挑戰賽」等賽事有向金門縣府申請補助，但體育會理事長歐陽儀雄、副理事長蔡其雍等身為金門縣議員，涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」事先補助公告規定，已發函金門縣政府請求註銷相關賽事。

李文良今天上午出席活動前接受媒體聯訪表示，招標法規及公職人員利益衝突迴避法有相關規範，如有上下監督或相關職務關係時有相對應規範，此案因體育會理事長有議員身分，有事前揭露、事後公開等原則規定，「確實有相關案件存在」，目前縣府正配合監察院釐清案件。

李文良說，目前可能有幾十個案件，除全力配合監察院調查，並利用這次機會進行教育，盼未來處理相關招標事務能更謹慎及符合相關規範。

他說，縣府正進行改善作為，包含對採購同仁、相關主管進行利益迴避相關研習與宣導，特別是政風處也要將各種態樣、注意事項變成SOP，並放在標案流程中提醒相關規範。

蔡其雍也受訪表示，體育會已宣布停辦有疑慮相關活動，後續如有不合程序部分，體育會也會做相關檢討，「一定全力配合相關法令來作業」；他也說，縣府仍有必要輔導各社團、單位每年做必要盤查，「才不會造成大家心裡惶恐，也避免浪費社會成本」。