快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

金門辦鐵人三項涉違利益衝突迴避 縣府：配合監院調查

中央社／ 金門12日電

媒體報導，金門體育會舉辦賽事受金門縣府補助，卻涉違公職人員利益衝突迴避法相關補助公告規定；副縣長李文良說，全力配合監察院調查，並藉此進行改善作為。

媒體報導，金門體育會舉辦「金門鐵人三項挑戰賽」等賽事有向金門縣府申請補助，但體育會理事長歐陽儀雄、副理事長蔡其雍等身為金門縣議員，涉嫌違反「公職人員利益衝突迴避法」事先補助公告規定，已發函金門縣政府請求註銷相關賽事。

李文良今天上午出席活動前接受媒體聯訪表示，招標法規及公職人員利益衝突迴避法有相關規範，如有上下監督或相關職務關係時有相對應規範，此案因體育會理事長有議員身分，有事前揭露、事後公開等原則規定，「確實有相關案件存在」，目前縣府正配合監察院釐清案件。

李文良說，目前可能有幾十個案件，除全力配合監察院調查，並利用這次機會進行教育，盼未來處理相關招標事務能更謹慎及符合相關規範。

他說，縣府正進行改善作為，包含對採購同仁、相關主管進行利益迴避相關研習與宣導，特別是政風處也要將各種態樣、注意事項變成SOP，並放在標案流程中提醒相關規範。

蔡其雍也受訪表示，體育會已宣布停辦有疑慮相關活動，後續如有不合程序部分，體育會也會做相關檢討，「一定全力配合相關法令來作業」；他也說，縣府仍有必要輔導各社團、單位每年做必要盤查，「才不會造成大家心裡惶恐，也避免浪費社會成本」。

金門 體育 衝突

延伸閱讀

赴陸旅遊團強迫消費爭議 金縣府籲兩岸建機制

核廢存放議題 金門縣府：民眾未展現集體意志

金門存核廢料議題延燒 副縣長李文良：須有金門集體意志為依歸

明華園總團十年後再登金門 《貓神》萬人共賞破紀錄

相關新聞

澎湖推500元消費券救觀光淡季 9大場館免費開放吸客

冬天東北季風向來是澎湖觀光勁敵，旅宿業淡季長達半年，為刺激人潮與經濟，澎湖縣政府首推「2025冬遊澎湖消費券」方案，非澎...

連假搶不到票別急！金門縣府協調加班機 9月13日啟動需求登記

「你訂到機票了嗎？」114年教師節、中秋及雙十連假接連到來，返鄉人潮預期爆增，為了讓鄉親能順利搭機返鄉與家人團聚，金門縣...

中華一路天橋拆光了 高雄又一座天橋功成身退

高雄鼓山區中華一路天橋老化，使用率大降，高雄市工務局配合鼓山運動中心園區開發，7月下旬進行拆除，目前已拆除完畢，功成身退...

疫苗登載「加拿大打過了」鬧烏龍 高市衛生局坦承錯誤將懲處

高雄市傳出疫苗登載烏龍事件，民眾上網爆料帶小孩施打日本腦炎疫苗，竟發現系統資料顯示已在加拿大注射過，更扯的是，衛生所僅回...

恆春半島颱風不再大停電 屏東縣電桿線地下化將突破200公里

過去恆春半島常因颱風而大停電，自從屏鵝公路桿線地下化後就罕有大停電情形。屏東縣近年推動電桿線地下化，目前已完成縣內180...

站內博愛接駁車 民代籲納入高雄車站

高雄車站完工搭配高捷動漫街，捷運日均運量突破2.5萬人次，僅次於左營站。高捷為打造無障礙空間，12年前在美麗島和高雄機場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。