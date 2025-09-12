快訊

連假搶不到票別急！金門縣府協調加班機 9月13日啟動需求登記

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
114年教師節、中秋及雙十連假接連到來，返鄉人潮預期爆增，幾乎都是一位難求。記者蔡家蓁／翻攝
「你訂到機票了嗎？」114年教師節、中秋及雙十連假接連到來，返鄉人潮預期爆增，為了讓鄉親能順利搭機返鄉與家人團聚，金門縣府已積極向交通部民航局爭取加開航班，由於台金航線第一波訂位已結束，仍有不少航班需求熱絡，部分鄉親尚未訂到機位，縣府特別啟動「未訂妥機位需求調查」，以利掌握實際需求並協調加班機。

縣府表示，此次調查自 9月13日（六）至9月17日（三） 為期5天，受理台金5條航線未訂妥機位之鄉親需求，民眾可透過線上系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心協助登錄（外縣市可撥打免付費專線0800-318823）。

縣府表示，各管制期間包括，教師節：9月26日至9月30日、中秋節：10月3日至10月7日與雙十節：10月9日至10月13日。調查結束後將立即統計需求，將彙整送交民航局及航空公司，盼爭取加開班機，紓解教師節、中秋及雙十返鄉高峰運能壓力。

同時提醒鄉親，連假期間的訂位均屬管制措施，為避免重複訂票影響他人權益，機票將加註「限當日有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」、「逾期作廢」等規範。縣府呼籲鄉親及早登記需求，讓空運資源發揮最大效益，並提醒詳細航班仍以各航空公司公告為準。

114年教師節、中秋及雙十連假接連到來，返鄉人潮預期爆增，由於仍有不少航班需求熱絡，部分鄉親尚未訂到機位，縣府特別啟動「未訂妥機位需求調查」，以利掌握實際需求並協調加班機。記者蔡家蓁／翻攝
