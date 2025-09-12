快訊

恆春半島颱風不再大停電 屏東縣電桿線地下化將突破200公里

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東高鐵特定區及周邊共6條道路正進行拓建、新闢，及地下化工程，是未來屏東科學園區及產業發展的重要基礎。圖／縣府提供
屏東高鐵特定區及周邊共6條道路正進行拓建、新闢，及地下化工程，是未來屏東科學園區及產業發展的重要基礎。圖／縣府提供

過去恆春半島常因颱風而大停電，自從屏鵝公路桿線地下化後就罕有大停電情形。屏東縣近年推動電桿線地下化，目前已完成縣內180公里工程，移除逾2500支電線桿。目前縣府正推動高鐵特區及各鄉鎮的地下化工程，完工後總長將突破200公里。

縣府工務處長林洋助表示，屏東縣2017年起推動韌性電網計畫，與台電、中華電信等單位合作，完成屏鵝公路、滿州200縣道等地下化工程。其中200線過去每逢颱風豪雨常因強風吹落電線影響供電，完成長10公里、拆除302根電桿的地下化工程後，不僅電力與通信穩定供應，也有更美的天際線。

他說，目前縣內有8鄉鎮，共計17項總長超過16公里的桿線下地工程正加速進行中，其中串聯南台灣高科技S廊帶的關鍵「屏東高鐵特定區」及周邊共6條道路正進行拓建、新闢，及地下化工程，共長5.39公里，是未來屏東科學園區及產業發展的重要基礎。

目前縣府也向交通部公路局提報近12公里工程計畫，包括屏東市、九如、麟洛、牡丹等6項道路拓寬與改善工程，待完工後屏東縣桿線地下化長度將突破200公里，未來將持續逐步擴及全縣，能大幅降低氣候、樹木、外物、車輛撞擊等所造成的停電事故。

滿州在地居民表示，以前颱風常遇到停電，一停就是好幾個小時，電桿線地下化後狀況改善許多。常往返恆春與滿州的林小姐表示，道路改善及桿線地下化不僅解決過去危險彎道及車道不足狀況，沒有電桿線的道路整齊乾淨，看了心情愉快。

屏東縣近年推動電桿線地下化，目前已完成縣內180公里工程，移除逾2500支電線桿。圖／縣府提供
屏東縣近年推動電桿線地下化，目前已完成縣內180公里工程，移除逾2500支電線桿。圖／縣府提供
屏200線過去每逢颱風豪雨常因強風吹落電線影響供電，電桿線地下化工程後不僅電力與通信穩定供應，也有更美的天際線。圖／縣府提供
颱風 停電 屏東縣

