高市推NADCAP培訓 助航太業者搶國際大廠訂單

因應美國關稅及全球航空市場需求激增，高雄市經發局近日舉辦「2025航太NADCAP非破壞性檢測進階認證培訓」，為高雄航太業者量身打造，強化供應鏈優勢，加速取得國際大廠訂單。

經發局今天發布新聞稿表示，培訓課程是為以引擎發動機、起落架、機身結構等Tier 1及Tier 2高階零組件為主要產品的高雄航太業者量身打造，助在地航太業者強化供應鏈優勢，加速取得國際大廠訂單。

經發局長廖泰翔表示，航太產業具高度國際化分工與嚴格品質系統，對金屬精密加工要求極高，能帶動產業技術升級並提升附加價值，是台灣重要策略性產業之一；市府除協助廠商取得NADCAP認證外，也推動仁武產業園區、橋頭科學園區開發，將高雄打造為全球航太產業重要供應基地。

廖泰翔說，高雄目前聚集22家航太廠商，主要分布在岡山、路竹及仁武，聚落涵蓋引擎發動機、起落架及機身結構等零組件生產；2024年全台航太產值達新台幣1466億元，高雄貢獻近440億元，占全台約3成，顯示高雄航太產業重要性。

廖泰翔強調，美國於5月30日依232國安條款對進口鋼鋁課徵50%關稅，並於6月4日正式生效，對高雄產業造成相當程度影響，但航太產業進入供應鏈門檻高，多以離岸價（FOB）報價，關稅轉嫁效應有限。

市府認為，「危機也是轉機」，正全力協助業者藉機轉骨升級，朝高值化、數位化及低碳化轉型發展，聚焦高階市場需求，瞄準波音、空巴等國際大廠訂單，搶攻國際市場。

經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維指出，NADCAP非破壞檢測（NDT）認證門檻高，須通過Level I至III資格認證，並在特定檢測方法下接受專業培訓與考核；不僅涉及檢測方法的學習，還需要大量實務判讀經驗，才能確保檢測結果可靠性。

簡志維說，感謝高市府提供培訓課程外，也分享經濟部因應關稅與產業升級，已祭出6大面向14項協助措施，共有1130億預算提供完整產業支持，呼籲航太業者在設計、製造到驗證端，都可透過中央補助計畫來支持研發與轉型。