中華一路天橋拆光了 高雄又一座天橋功成身退

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄鼓山區中華一路天橋老化，使用率大降，高雄市工務局配合鼓山運動中心園區開發進行拆除後，將打造更友善人本空間。記者王昭月／翻攝
高雄鼓山區中華一路天橋老化，使用率大降，高雄市工務局配合鼓山運動中心園區開發進行拆除後，將打造更友善人本空間。記者王昭月／翻攝

高雄鼓山區中華一路天橋老化，使用率大降，高雄市工務局配合鼓山運動中心園區開發，7月下旬進行拆除，目前已拆除完畢，功成身退。後續將導入無障礙及智慧交通號誌系統，營造人本安全空間。

中華一路天橋連接舊中山國小與周邊果貿、前峰等社區，已逾使用年限，工務局長楊欽富表示，在都會交通型態、人口結構轉變及無障礙設施普及下，這處天橋橋體老化影響安全，使用率逐年下降，經多次會勘並獲居民支持，決定拆除，接續會整合周邊道路動線與行人空間，保障全齡族群通行權利。

工務局表示，天橋拆除作業是以鑽石鏈鋸切割後移地打除，降低交通衝擊及減小施工噪音，全程以縮時攝影完整紀錄，保留城市記憶。道工處表示，天橋主體拆除後，人行道將設導盲磚、人行斜坡道、智慧號誌系統等無障礙設施，未來民眾可直接走行穿線，確保高齡者、輪椅使用者與孩童都能安心穿越。

工務局也強調，未來將持續盤點全市老舊天橋與陸橋，評估轉型為平面式無障礙設施的可行性。

高雄鼓山區中華一路天橋老化，使用率大降，高雄市工務局配合鼓山運動中心園區開發，已完成拆除。記者王昭月／翻攝
高雄鼓山區中華一路天橋老化，使用率大降，高雄市工務局配合鼓山運動中心園區開發，已完成拆除。記者王昭月／翻攝

老化 人行道 運動中心

