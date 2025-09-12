站內博愛接駁車 民代籲納入高雄車站

高雄車站完工搭配高捷動漫街，捷運日均運量突破2.5萬人次，僅次於左營站。高捷為打造無障礙空間，12年前在美麗島和高雄機場站推出愛心接駁車服務，需求者搭大型高爾夫球車就能快速在站內移動，但民代認為，新啟用的高雄車站範圍大、動線複雜，也應盡速增設接駁車服務。

交通局表示，愛心接駁車體積大，無法進入電梯，僅限同一樓層內使用，移動距離約100公尺，供短程接駁。目前高捷各車站均提供輪椅旅客引導服務，從高雄車站捷運穿堂層連接付費區電梯至非付費區電梯，兩者相距2、30公尺，現有服務尚能滿足旅客通行需求。

高雄捷運2013年獲社福團體捐助，在美麗島和機場站設愛心接駁車，讓行動不便、孕婦、病患、負傷者和身障人士方便在站區內移動，有需求者進站時可向服務台或打客服電話預約，但無法進入車廂或搭乘至其他站。

高捷公司最初考量美麗島站為高捷紅、橘線轉運站，廊道空間較長，高雄機場站為共構站，因此設博愛接駁車，其中機場站全年使用次數約400次，美麗島站高達1900次。

高雄車站未設置愛心接駁車，民眾認為車站站區大，若有愛心接駁車就可快速移動，行動緩慢的老人也能減少步行。議員張博洋指，高雄車站是南台灣重要交通樞紐，高齡、身心障礙者或行動不便者要到各出口或轉乘點困難重重，為促進交通平權，營造友善環境，建議提供愛心接駁車。

高捷公司回應，因建置、維護費龐大，現階段恐無法每站提供接駁車，但每站提供輪椅服務，有同等效果。