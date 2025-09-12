聽新聞
擺脫治安、髒亂死角 屏東潮州摸乳巷彩繪變身

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
潮州建基老街最富特色的「摸乳巷」，目前完成一處彩繪，將持續美化。記者潘奕言／攝影
潮州建基老街最富特色的「摸乳巷」，目前完成一處彩繪，將持續美化。記者潘奕言／攝影

屏東潮州建基老街日治時期為重要商業聚落，有豐厚的人文底蘊，不過近年逐漸沒落。鎮公所為回復老街風華，推出建基老街公民審議計畫，居民參與並提出建議，希望彩繪老街「摸乳巷」，串連日式建築群、戲曲館發展觀光，媲美鹿港小鎮。

潮洲鎮公所主秘王建元說，公所及在地居民都希望復振建基老街榮景，因此每年舉辦課程，透過居民討論，共同打造大家心目中想要的老街。

潮州建基老街的「摸乳巷」先前因亂丟垃圾、塗鴉，成治安與髒亂死角。記者潘奕言／攝影
潮州建基老街的「摸乳巷」先前因亂丟垃圾、塗鴉，成治安與髒亂死角。記者潘奕言／攝影

相關課程舉辦3年來，已逐步美化老街，打造網美市集，成功提升街區吸引力；今年除系列課程，尚有分組討論及公開票選，在地居民共提出4大願景方案，希望公所協助實施，此外推出戲說潮庄、來潮州庄溜溜、走圖集章等活動，民間也辦春潮季、秋潮季、大潮藝文市集等活動，吸引年輕族群。

其中老街最富特色的「摸乳巷」先前缺乏管理，常被亂丟垃圾、塗鴉，反成為治安與髒亂死角。王建元表示，公所在居民建議下，已在摸乳巷內完成一處彩繪，未來會持續美化，成為潮州新亮點。

代理鎮長黃有成表示，公所將持續舉辦課程，廣納意見，發掘更多創意。

