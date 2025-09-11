馬管處推馬祖永續徒步觀光倡議 企業組團響應

馬管處今天發起「島嶼淨行—馬祖徒步慢旅」永續觀光倡議，搭建產官合作平台，盼將馬祖打造成亞洲領先徒步旅遊天堂。首發團由國內業者La New集團旗下旅行社拔得頭籌。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，連江縣為全台唯一無紅綠燈縣市，為推廣馬祖獨特旅遊魅力，並結合國際永續旅遊趨勢，推出「島嶼淨行—馬祖徒步慢旅」永續觀光倡議，並搭建產官合作平台，邀請企業共同響應。

馬管處指出，徒步慢旅首發團由La New集團的那米哥國際旅行社規劃組團，集團董事長劉保佑更於今天率領遊客抵達馬祖。5天4夜的旅程中，以實際行動支持馬管處永續理念，為打造馬祖成為徒步旅遊勝地共同努力。

馬管處強調，「島嶼淨行」倡議的核心，便是鼓勵旅遊業者規劃以「慢行、減法、環保」為核心的馬祖遊程，引導旅客用雙腳取代交通工具。馬祖擁有靜謐漁村、壯闊戰地史蹟與豐富自然生態，是發展徒步旅遊的絕佳場域。

馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿表示，以「島嶼淨行」向旅遊業界提出永續觀光藍圖與合作邀請。由政府倡議方向、業界發揮創意與活力來實踐的合作模式，是推動馬祖觀光精緻化與永續化最健康且有效的方式，並證明馬祖觀光潛力備受市場肯定。未來將持續充實徒步環境與服務設施。

馬管處說，盼更多旅遊相關企業加入「島嶼淨行」行列，為旅客創造難忘體驗同時，更讓馬祖永續觀光之路更加寬廣。