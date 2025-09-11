雲林縣長張麗善率團訪馬祖 兩縣縣政合作激盪新火花

雲林縣政府團隊今天由縣長張麗善率領，第三度踏上馬祖進行縣政交流之旅，雙縣互動深化兩地情誼，也在文化觀光、科技教育、產業發展等面向尋求更多合作契機。

訪團此行首先走進介壽國中小，參觀馬祖在科技教育與職業試探領域的成果，連江縣長王忠銘指出，馬祖正努力提升學生的科技素養，並結合在地產業提供實踐機會，協助青年探索職涯方向。

面對少子化、高齡化與氣候變遷挑戰，雲林縣展現出獨特的韌性，特別是「萬寶龍計劃」成功讓雲林出生率躍居全國第一，同時以低碳智慧農業打造ESG創生示範場域，成效亮眼，王忠銘坦言，雲林的創新經驗對馬祖縣政發展具有高度啟發性。

交流過程中，連江縣府也分享「菁英人才培訓計畫」的成果，特別是去年赴新加坡參訪的心得，王忠銘表示，新加坡僅有600多萬人口，卻能在國際間找到發展空間，這讓僅有1.4萬人口、全台最小縣的馬祖，更思考如何善用自身優勢，提升競爭力。

雲林縣府一行還將參訪「馬祖國際藝術島」策展點，親身感受藝術與自然景觀交融的魅力，王忠銘說，期盼透過這個藝術平台，吸引更多國內外藝術家駐村創作，進一步提升馬祖的文化力與國際能見度。