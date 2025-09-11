聽新聞
雲林縣長張麗善率團訪馬祖 兩縣縣政合作激盪新火花
雲林縣政府團隊今天由縣長張麗善率領，第三度踏上馬祖進行縣政交流之旅，雙縣互動深化兩地情誼，也在文化觀光、科技教育、產業發展等面向尋求更多合作契機。
訪團此行首先走進介壽國中小，參觀馬祖在科技教育與職業試探領域的成果，連江縣長王忠銘指出，馬祖正努力提升學生的科技素養，並結合在地產業提供實踐機會，協助青年探索職涯方向。
面對少子化、高齡化與氣候變遷挑戰，雲林縣展現出獨特的韌性，特別是「萬寶龍計劃」成功讓雲林出生率躍居全國第一，同時以低碳智慧農業打造ESG創生示範場域，成效亮眼，王忠銘坦言，雲林的創新經驗對馬祖縣政發展具有高度啟發性。
交流過程中，連江縣府也分享「菁英人才培訓計畫」的成果，特別是去年赴新加坡參訪的心得，王忠銘表示，新加坡僅有600多萬人口，卻能在國際間找到發展空間，這讓僅有1.4萬人口、全台最小縣的馬祖，更思考如何善用自身優勢，提升競爭力。
雲林縣府一行還將參訪「馬祖國際藝術島」策展點，親身感受藝術與自然景觀交融的魅力，王忠銘說，期盼透過這個藝術平台，吸引更多國內外藝術家駐村創作，進一步提升馬祖的文化力與國際能見度。
「這次交流不僅是縣政經驗的分享，更是彼此許下互助學習的承諾。」王忠銘強調，感謝雲林縣政府遠道來訪，未來雙方將在文化觀光、科技教育、產業發展等領域持續深化合作，更期許兩縣交流友誼長存。
