高雄車站動線複雜 議員要求比照美麗島站增「愛心接駁車」

高雄車站完工搭配高捷動漫街，捷運高雄車站日均運量突破2.5萬人次，穩坐全市第二、僅次左營站。高捷公司為打造無障礙空間，12年前在美麗島和高雄機場站增設「愛心接駁車」服務，大型高爾夫球車使有需求者快速在站內移動，民代認為高雄車站區範圍大、進出動線複雜，長者或身障者移動至各出口或轉乘點不易，應儘速增設接駁車。

高雄捷運12年前由社福團體捐助下，在美麗島和高雄國際機場站建置「愛心接駁車」服務，提供行動不便、孕婦、病患、負傷者和身障人士在站內使用高爾夫球電動車移動，有需求者在進站時可向服務台預約，或撥打客服電話預約，但該接駁車無法進入車廂，或搭乘至他站，車速須維持在時速10公里以下，且不可穿越人群，維持行車安全。

高捷公司最初考量美麗島站為高捷紅、橘轉運站，車站廊道空間較長，而高雄機場站為共構站，前者設置2輛月台博愛接駁專車，後者設置1輛，高雄機場站全年度使用次數約為400次，美麗島次數高達1900次。

目前高雄車站捷運內雖已在車站入口、非付費區、付費區和月台層設置無障礙電梯，也有無障礙坡道、無障礙廁所和無障礙驗票閘門與售票機，月台層有導盲路徑和聲音導引設施，但還未設置愛心接駁車。民眾表示，若因意外導致短暫行動不便，使用愛心接駁車能快速移動，尤其站體偌大空間，行動緩慢的老人也能減少步行。

市議員張博洋表示，高雄車站作為南台灣重要交通樞紐，站區範圍廣大、進出動線複雜，高齡者、身心障礙者或臨時行動不便者要徒步移動至各出口或轉乘點，往往困難重重，為促進交通平權，營造友善環境，建議在高雄車站提供愛心接駁車。

高市交通局表示，愛心接駁車受限於車體體積，無法進入電梯，服務僅限同一樓層內使用，距離約為100公尺，提供短程接駁，目前高雄捷運各車站均已提供輪椅旅客「引導服務」，站務人員能直接協助通行，高雄車站捷運穿堂層連接付費區電梯至非付費區電梯，兩者相距20至30公尺，依現有輪椅引導服務尚能滿足旅客通行需求。