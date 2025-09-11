千元廈門團惹議 主揪人喊冤：僅邀3友同行沒強迫購物

金門近日傳出有長輩參加廈門「千元低價旅遊團」，沒想到在行程的最後一天遭強迫消費，有團員家屬就氣憤PO文說，她父親花了6萬多元買乳膠床墊跟被子，氣得她上網呼籲民眾當心，以免被當肥羊宰。對此，被指涉揪團的「馬老師」馬雪峰今日下午現身金城分局喊冤，澄清自己「並非主揪人」，強調僅邀3位朋友同行，沒想到最終人數擴大成42人，她強調自己是無辜的，絕無任何不當行為。

今日下午4時許，馬雪峰前往金城分局說明案情，原本媒體以為她要提告，沒想到僅是對外說明，她表示，自己只是看到該旅遊資訊後分享給好友，後續是當事人自行找朋友一同參加，並非她揪團。

馬雪峰說明，某天她朋友跑來找她，說天氣炎熱想要去大陸走走，她聯繫大陸的乾兒子，乾兒子推薦去大陸玩4天3夜的超值行程，全程入住五星級酒店，他們行程是7月31日到8月3日，她說，只是看到旅行資訊後分享給好友，並未參與招攬或收取費用。她解釋，1千元的費用是買伴手禮與補貼住宿安排五星級飯店，「很多人是朋友互相揪來參加，並非她揪團帶團的」。

馬雪峰強調，她不是導遊，她也是到廈門再跟大家集合的，但聯繫群組是她創立的；她表示，行程表上有註明會到廈門海滄自貿區購物，朋友都知道這趟行程有購物行程，認為這很正常，強調「並沒有強迫購物，買賣是自由行為」，最後她也疾呼「沒有收到任何抽成或好處」。

由於這起案件鬧的沸沸揚揚的，馬雪峰也在臉書澄清，她指出，外界傳言已嚴重影響她的名譽與生活，因此才主動到警局說明案情，並透過臉書發文強調四點立場，她強調自己是無辜的，絕無任何不當行為，相關指控屬誤解與陷害。此外案件已交由警方依法調查，會全力配合釐清真相。馬雪峰說，自己一向坦蕩做人、認真做事，對教育及學生始終抱持責任心，雖身心受創，仍相信公道自在人心，盼社會給予理解與支持。

金城分局則回應，當事人尚未正式報案，分局亦無安排雙方協調；今日確實有當事人前往警局，接受媒體採訪。