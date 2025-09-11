快訊

美濃吉洋里「大峽谷」景觀又多一處 而且緊鄰地下水井

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃吉洋溪埔寮地段也同樣存在一處採砂後遺留的巨大坑洞，居民擔心不明回填物會汙染地下水。圖／民眾黨高市黨部提供
美濃吉洋溪埔寮地段也同樣存在一處採砂後遺留的巨大坑洞，居民擔心不明回填物會汙染地下水。圖／民眾黨高市黨部提供

美濃吉洋里「大峽谷」採砂坑洞連環爆，繼立委柯志恩揭露農地盜砂問題嚴重性之後，民眾黨高市黨部也接獲檢舉，美濃吉洋里溪埔寮地段還有另處巨大坑洞回填廢棄物，且鄰近地下水取水處，恐怕地下水已受汙染。高市經發局強調，市府已啟動「密集地毯式巡查」，將每周巡查盜採坑洞，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。

民眾黨高市黨部指出，美濃「溪埔寮大坑」靠近社區水源中心處，距離居民所倚賴飲用的地下水源區很近，坑洞被回填廢棄物已經有段時日，大峽谷曝光被取締之後，已有一段時日沒有進行挖掘及回填，現場只看到挖土機，偌大坑洞裸露，沒有任何處置。

高市黨部說，溪埔寮社區沒有自來水，居民出錢挖掘一口深達170公尺的地下深水井，若被回填有害事業廢棄物，傷害恐比其他盜採及回填廢棄物的坑洞更嚴重，希望檢調及市府要盡快調查處置。

高市經發局表示，今年來共在美濃區查獲6處遭盜採土石農地，市府全數皆依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦，絕無寬貸。

經發局說，此處看起來屬於舊案，是否屬於六案之中需要進一步確認，環保局、農業局、經發局等局處將每週巡查盜採坑洞，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。警察局也導入數位科技偵查、加強科技執法，並於必經路口增設監控器，且預防性攔截取締進出熱區大型車。

高市經發局表示，此處為2024年查獲案件，已依土石採取法開罰100萬元，並即列管該案。此外，環保局依廢清法裁罰300萬元，並已於今年4月移送橋檢偵辦。

美濃吉洋溪埔寮地段也同樣存在一處採砂後遺留的巨大坑洞，居民擔心不明回填物會汙染地下水。圖／民眾黨高市黨部提供
美濃吉洋溪埔寮地段也同樣存在一處採砂後遺留的巨大坑洞，居民擔心不明回填物會汙染地下水。圖／民眾黨高市黨部提供

