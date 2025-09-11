金門航空站變教室 百名學童揮毫寫生傳遞飛安理念

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
參與寫生比賽的學生坐在航廈觀景窗旁，孩子們邊觀察航機起降，邊以彩筆描繪「飛安」在心中的模樣。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站配合交通部民用航空局舉辦「飛航安全宣導活動」，邀請金門地區5所國中、15所小學，共110名師生參與書法與寫生比賽，將飛安理念化作筆墨與畫作，為機場增添童真與創意；到場參與的學生都說，每次搭飛機都很匆忙，可以近距離觀察描繪飛機，真的很棒。

今天下午13點半時，書法與寫生活動登場，比賽現場熱鬧非凡，書法比賽以「機場四周及公告區域禁止從事遙控無人機飛航活動」為題，學生們在會議室揮毫，字字鏗鏘傳遞守護天空的責任感；另一邊的寫生比賽則安排在航廈觀景窗旁，孩子們邊觀察航機起降，邊以彩筆描繪「飛安」在心中的模樣。

就讀國小的陳同學說，平常很少有機會近距離觀察飛機起降，每次都很匆忙趕著要進去候機，這次能邊畫邊聽老師講解飛安規定，才知道原來施放氣球或養鴿子都會影響飛機安全，真的很特別。

來自金湖國小的黃同學表示，「我覺得用書法寫下飛安標語，比單純聽老師講更有記憶點，好像自己也變成一個守護天空的小小宣導員！」

金門航空站主任林義勇表示，本年度飛安宣導聚焦7大主題，包括「禁止無人機飛航」、「禁止施放有礙飛安物體」、「禁止飼養或放飛鴿子」、「飛機上限制使用電子用品」、「禁止危險物品上機」、「勿傳遞不實訊息」及「禁止雷射光照射航空器」。未來，航空站也將透過臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，獎項包含航空公司提供的國內線機票與精美飛機模型，期盼更多民眾一起認識飛航安全，請密切關注金門航空站臉書粉專。

金門航空站配合交通部民用航空局舉辦「飛航安全宣導活動」，邀請金門學生參與書法與寫生比賽，將飛安理念化作筆墨與畫作，為機場增添童真與創意。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站配合交通部民用航空局舉辦「飛航安全宣導活動」，邀請金門學生參與書法與寫生比賽，將飛安理念化作筆墨與畫作，為機場增添童真與創意。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站辦「飛航安全宣導活動」書法比賽，以「機場四周及公告區域禁止從事遙控無人機飛航活動」為題，學生們在會議室揮毫，字字鏗鏘傳遞守護天空的責任感。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站辦「飛航安全宣導活動」書法比賽，以「機場四周及公告區域禁止從事遙控無人機飛航活動」為題，學生們在會議室揮毫，字字鏗鏘傳遞守護天空的責任感。記者蔡家蓁／攝影

