快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大樹山坡地遭剃頭成光禿一片 市府重罰600萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
橋頭地檢署今天會同高市環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查，環保局依廢清法裁處許姓汙染行為人、廖姓地主各重罰最高300萬元，合計600萬元。圖／高市環保局提供
橋頭地檢署今天會同高市環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查，環保局依廢清法裁處許姓汙染行為人、廖姓地主各重罰最高300萬元，合計600萬元。圖／高市環保局提供

高雄大樹區統嶺段山坡地發生「剃頭」濫墾及非法回填廢棄物，今天橋檢會同市府環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查，確認現場堆置營建混合物，土石方有持續增加情形，依廢清法裁處許姓行為人及廖姓地主各最高300萬元罰鍰，合計600萬元，刑責由橋頭地檢署偵辦中。

大樹區統嶺段疑遭濫墾回填廢棄物案，橋檢今天會同市府環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查。

環保局指出，稽查人員定期巡檢發現，現場堆置土石方有持續增加的情形，隨即通報檢警環聯合查緝平台，仁武分局今年 4 月 21 日移送廢棄物清理法案，由橋檢朱美綺檢察官指揮偵查中。

今年6月19日，環保局再度會同保七、仁武分局、水利局進場會勘，發現山坡地堆置大量土石方，違反農地農用及水保法規定，由水利局裁罰並移送在案。市府日前蒐證發現該處又再堆置大量營建混合物，依廢清法裁處許姓汙染行為人、廖姓地主各重罰最高300萬元，合計600萬元。

環保局強調，此處掩埋場掩埋汙泥廢棄物，經檢測未超出有害認定標準，性質為一般事業廢棄物，由棄置行為人於2023年12月全數清除完成。本案持續列管中，將定期巡檢，以免再遭回填廢棄物。

環保局表示，此案行政處分及刑事責任會同時追究，絕不容許破壞珍貴的國土資源。涉及刑事犯罪，一律嚴查究辦，絕不寬貸。

本案在2020年5月由橋檢指揮環警，當場查獲違法掩埋污泥廢棄物，全案於2022年8月偵結起訴，2024年11月橋院判決定讞，相關被告遭判刑1年至1年6個月不等，私法人併科罰金100萬元。

橋頭地檢署今天會同高市環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查，環保局依廢清法裁處許姓汙染行為人、廖姓地主各重罰最高300萬元，合計600萬元。圖／高市環保局提供
橋頭地檢署今天會同高市環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查，環保局依廢清法裁處許姓汙染行為人、廖姓地主各重罰最高300萬元，合計600萬元。圖／高市環保局提供
高雄大樹統嶺段山坡地遭人濫墾及回填汙泥及大量營建混合物，高市環保局宣布重罰600萬元。記者劉學聖／攝影
高雄大樹統嶺段山坡地遭人濫墾及回填汙泥及大量營建混合物，高市環保局宣布重罰600萬元。記者劉學聖／攝影

廢棄物 環保局 水利局

延伸閱讀

農地變廢土場！美濃盜採回填案15人到案、檢方聲押11人持續追查

影／空拍畫面曝光！大寮良田遭不肖業者堆置建築廢土 高雄市府將嚴辦

桃環保局首創55歲以上環教樂齡遊 專屬行程開放報名

花蓮吉安垃圾掩埋場濃煙遮天恐有毒 環保局急監控空品

相關新聞

影／空拍畫面曝光！大寮良田遭不肖業者堆置建築廢土 高雄市府將嚴辦

近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，高雄市議員李雅靜接獲陳情發現，位於大寮前庄中...

美濃「大峽谷」是廢止取締盜濫採土石方案造成？ 經濟部：非事實

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地，遭盜採土石後回填營建廢棄物，國民黨立委陳菁徽今日爆料，關鍵是經濟部5月突廢止取...

屏東潮州建基老街摸乳巷成死角 居民盼逐步彩繪帶動觀光

屏東縣潮州鎮建基老街從日本時期就是潮州重要商業聚落，不過近年已逐漸沒落。為了回復老街風華，鎮公所每年都會邀集在地居民舉辦...

金門航空站變教室 百名學童揮毫寫生傳遞飛安理念

金門航空站配合交通部民用航空局舉辦「飛航安全宣導活動」，邀請金門地區5所國中、15所小學，共110名師生參與書法與寫生比...

高雄大樹山坡地遭剃頭成光禿一片 市府重罰600萬元

高雄大樹區統嶺段山坡地發生「剃頭」濫墾及非法回填廢棄物，今天橋檢會同市府環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查，確認現...

大寮農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒：嚴查嚴辦

近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，議員李雅靜接獲陳情發現，大寮附近也有農地遭人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。