快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

屏東8廠商赴澳參加食品展 買氣創歷年新高

中央社／ 屏東縣11日電

屏東縣政府率8家在地優質食品業者，8至11日參加澳洲國際食品展，4天展期吸引逾2600名國際買主及觀展者進館洽談，比去年成長近3成，買氣與合作意向創歷年新高。

屏東縣工商發展投資策進會今天發布新聞稿表示，屏東8家食品業者參加「2025年澳洲國際食品展」（Fine Food Australia 2025），展出多項優質產品，不僅展現完整、穩定食品供應鏈，更成功吸引國際買主關注；展會期間澳洲大型連鎖超市採購團、多家餐飲連鎖集團及進口商陸續進館洽談。

工商發展投資策進會表示，4天展期共吸引超過2600名國際買主及觀展者進館洽談，比去年成長近3成，買氣與合作意向創歷年新高，多家廠商更在展會現場直接敲定合作。

味一食品有限公司的魚鬆、肉鬆，將正式進軍澳洲大型華人超市；浤良食品股份有限公司的松花皮蛋，也順利納入國際連鎖餐飲品牌供應鏈；義香食品加工廠的黑芝麻醬以濃郁香氣與多元用途脫穎而出，成功吸引來自澳洲、紐西蘭、夏威夷及新加坡買主青睞；大田海洋食品有限公司則與當地大型連鎖超市達成合作意向。

工商發展投資策進會指出，澳洲市場對亞洲食品接受度逐年提升，尤其健康取向、天然原料與獨特風味的產品類別。屏東農漁畜加工品在品質、產能與出口經驗上，已達國際水準，參展銷售成績亮眼，也拓展多條穩定海外通路。

屏東縣政府表示，未來將持續組團參加國際型食品展覽，並結合展會與媒體行銷雙軌推進，協助業者建立長期合作夥伴關係，讓「屏東好物」在全球市場持續發光，為地方經濟注入新動能。

澳洲 策進會 屏東縣政府

延伸閱讀

黃偉哲訪澳洲「最宜居城市」 盼拓展科技、教育與體育交流

黃偉哲拜會澳洲布里斯本市政廳 開啟合作交流

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

屏東新園鄉停放遊艇清晨突傳火警 幸無人受傷

相關新聞

影／空拍畫面曝光！大寮良田遭不肖業者堆置建築廢土 高雄市府將嚴辦

近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，高雄市議員李雅靜接獲陳情發現，位於大寮前庄中...

美濃「大峽谷」是廢止取締盜濫採土石方案造成？ 經濟部：非事實

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地，遭盜採土石後回填營建廢棄物，國民黨立委陳菁徽今日爆料，關鍵是經濟部5月突廢止取...

屏東潮州建基老街摸乳巷成死角 居民盼逐步彩繪帶動觀光

屏東縣潮州鎮建基老街從日本時期就是潮州重要商業聚落，不過近年已逐漸沒落。為了回復老街風華，鎮公所每年都會邀集在地居民舉辦...

美濃吉洋里「大峽谷」景觀又多一處 而且緊鄰地下水井

美濃吉洋里「大峽谷」採砂坑洞連環爆，繼立委柯志恩揭露農地盜砂問題嚴重性之後，民眾黨高市黨部也接獲檢舉，美濃吉洋里溪埔寮地...

金門航空站變教室 百名學童揮毫寫生傳遞飛安理念

金門航空站配合交通部民用航空局舉辦「飛航安全宣導活動」，邀請金門地區5所國中、15所小學，共110名師生參與書法與寫生比...

高雄大樹山坡地遭剃頭成光禿一片 市府重罰600萬元

高雄大樹區統嶺段山坡地發生「剃頭」濫墾及非法回填廢棄物，今天橋檢會同市府環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查，確認現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。