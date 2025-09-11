屏東8廠商赴澳參加食品展 買氣創歷年新高

屏東縣政府率8家在地優質食品業者，8至11日參加澳洲國際食品展，4天展期吸引逾2600名國際買主及觀展者進館洽談，比去年成長近3成，買氣與合作意向創歷年新高。

屏東縣工商發展投資策進會今天發布新聞稿表示，屏東8家食品業者參加「2025年澳洲國際食品展」（Fine Food Australia 2025），展出多項優質產品，不僅展現完整、穩定食品供應鏈，更成功吸引國際買主關注；展會期間澳洲大型連鎖超市採購團、多家餐飲連鎖集團及進口商陸續進館洽談。

工商發展投資策進會表示，4天展期共吸引超過2600名國際買主及觀展者進館洽談，比去年成長近3成，買氣與合作意向創歷年新高，多家廠商更在展會現場直接敲定合作。

味一食品有限公司的魚鬆、肉鬆，將正式進軍澳洲大型華人超市；浤良食品股份有限公司的松花皮蛋，也順利納入國際連鎖餐飲品牌供應鏈；義香食品加工廠的黑芝麻醬以濃郁香氣與多元用途脫穎而出，成功吸引來自澳洲、紐西蘭、夏威夷及新加坡買主青睞；大田海洋食品有限公司則與當地大型連鎖超市達成合作意向。

工商發展投資策進會指出，澳洲市場對亞洲食品接受度逐年提升，尤其健康取向、天然原料與獨特風味的產品類別。屏東農漁畜加工品在品質、產能與出口經驗上，已達國際水準，參展銷售成績亮眼，也拓展多條穩定海外通路。

屏東縣政府表示，未來將持續組團參加國際型食品展覽，並結合展會與媒體行銷雙軌推進，協助業者建立長期合作夥伴關係，讓「屏東好物」在全球市場持續發光，為地方經濟注入新動能。