快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

高雄增4例登革熱境外移入 2移工未通報罰管理人

中央社／ 高雄11日電

高雄市衛生局今天公布，9至10日新增4例登革熱境外確診個案，目前累計18例。確診的2名菲籍移工入境後發燒，宿舍管理人未依規於24小時內通報，依法將處3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局新聞稿表示，新增的4例個案為2名菲律賓籍移工及2名自越南探親返國的新住民及其女兒；其中2名移工入境後發燒，住宿地點管理人未依規於24小時內通報，皆經由就醫採檢通報後確診，衛生局將依「傳染病防治法」規定，處管理人3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局表示，今日公布新增4名境外確診個案，其中菲籍37歲住大寮區男性移工，5日入境、隔日出現發燒等症狀，8日急診就醫，檢驗登革熱NS1快篩陽性，9日PCR檢驗結果為陽性（第三型登革熱）。

另1名移工住在前鎮區，7日入境，隔日有發燒等症狀，9月就醫，登革熱NS1快篩陽性，PCR檢驗結果為陽性（第一型登革熱）。

衛生局表示，另2名確診市民返國後確診，其中左營區確診個案為10多歲女性，暑假與家人至越南探親，2日入境，8日有登革熱症狀就醫，10因症狀未緩解再度就醫，NS1快篩陽性，今日PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱）。

另1人是梓官區40多歲新住民女性，8月中旬回越南探親，9日入境時發燒，當時NS1快篩陰性，但拒絕住院治療返家，10日PCR檢驗結果陽性。

針對2名移工都在入境後回到居住地後才發燒，因病就醫採檢通報確診，衛生局指出，依據高市規定，只要有任何登革熱疑似症狀需協助就醫，並在24小時內通報當地衛生所，以防止登革熱病毒在社區擴散，依規定將對2名移工宿舍管理人開罰。

確診 衛生局 登革熱

延伸閱讀

影／台中男遭移工亂刀砍死 死者曾毆母打姨遭親友圍毆、地方頭痛

印尼籍移工入境被檢出發燒 台南新增1例登革熱境外移入案例

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

高雄鼓山登革熱與越南移入有關 三民2例感染源待查

相關新聞

影／空拍畫面曝光！大寮良田遭不肖業者堆置建築廢土 高雄市府將嚴辦

近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，高雄市議員李雅靜接獲陳情發現，位於大寮前庄中...

美濃「大峽谷」是廢止取締盜濫採土石方案造成？ 經濟部：非事實

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地，遭盜採土石後回填營建廢棄物，國民黨立委陳菁徽今日爆料，關鍵是經濟部5月突廢止取...

屏東潮州建基老街摸乳巷成死角 居民盼逐步彩繪帶動觀光

屏東縣潮州鎮建基老街從日本時期就是潮州重要商業聚落，不過近年已逐漸沒落。為了回復老街風華，鎮公所每年都會邀集在地居民舉辦...

美濃吉洋里「大峽谷」景觀又多一處 而且緊鄰地下水井

美濃吉洋里「大峽谷」採砂坑洞連環爆，繼立委柯志恩揭露農地盜砂問題嚴重性之後，民眾黨高市黨部也接獲檢舉，美濃吉洋里溪埔寮地...

金門航空站變教室 百名學童揮毫寫生傳遞飛安理念

金門航空站配合交通部民用航空局舉辦「飛航安全宣導活動」，邀請金門地區5所國中、15所小學，共110名師生參與書法與寫生比...

高雄大樹山坡地遭剃頭成光禿一片 市府重罰600萬元

高雄大樹區統嶺段山坡地發生「剃頭」濫墾及非法回填廢棄物，今天橋檢會同市府環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查，確認現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。