高雄增4例登革熱境外移入 2移工未通報罰管理人

高雄市衛生局今天公布，9至10日新增4例登革熱境外確診個案，目前累計18例。確診的2名菲籍移工入境後發燒，宿舍管理人未依規於24小時內通報，依法將處3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局新聞稿表示，新增的4例個案為2名菲律賓籍移工及2名自越南探親返國的新住民及其女兒；其中2名移工入境後發燒，住宿地點管理人未依規於24小時內通報，皆經由就醫採檢通報後確診，衛生局將依「傳染病防治法」規定，處管理人3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局表示，今日公布新增4名境外確診個案，其中菲籍37歲住大寮區男性移工，5日入境、隔日出現發燒等症狀，8日急診就醫，檢驗登革熱NS1快篩陽性，9日PCR檢驗結果為陽性（第三型登革熱）。

另1名移工住在前鎮區，7日入境，隔日有發燒等症狀，9月就醫，登革熱NS1快篩陽性，PCR檢驗結果為陽性（第一型登革熱）。

衛生局表示，另2名確診市民返國後確診，其中左營區確診個案為10多歲女性，暑假與家人至越南探親，2日入境，8日有登革熱症狀就醫，10因症狀未緩解再度就醫，NS1快篩陽性，今日PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱）。

另1人是梓官區40多歲新住民女性，8月中旬回越南探親，9日入境時發燒，當時NS1快篩陰性，但拒絕住院治療返家，10日PCR檢驗結果陽性。

針對2名移工都在入境後回到居住地後才發燒，因病就醫採檢通報確診，衛生局指出，依據高市規定，只要有任何登革熱疑似症狀需協助就醫，並在24小時內通報當地衛生所，以防止登革熱病毒在社區擴散，依規定將對2名移工宿舍管理人開罰。