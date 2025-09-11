空拍畫面曝光！大寮良田遭不肖業者堆置建築廢土 高雄市府將嚴辦

近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，高雄市議員李雅靜接獲陳情發現，位於大寮前庄中正路旁一處隱密農地遭人非法回填廢棄物，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量廢棄物，造成原地寸草不生，徹底毀掉優良農地，而且附近高樓大廈與住宅林立，違法業者完全沒再怕，直接把一車車建築廢土往良田傾倒，行徑十分囂張，高雄市府表示確認堆置土石行為屬農地非農業使用，且已違反都市計畫農業區分區管制規定，市府正依都市計畫法規定裁處。

議員李雅靜指出，她近期接到最新陳情，她赴現場查看，情景令她感到怵目驚心、難以形容，原本應該是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量的廢棄物，造成原地寸草不生，良田變廢田。據陳情人轉述，大卡車運載物品會以黑網遮蓋，而且利用夜間無人時段神秘地頻繁進出非法傾倒。李雅靜質疑，高雄不斷有優良農地因被非法回填廢棄物而徹底毀掉，農地殺手再出現，又一樁良田變荒田，黑幕重重！