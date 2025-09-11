空拍畫面曝光！大寮良田遭不肖業者堆置建築廢土 高雄市府將嚴辦

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市議員李雅靜接獲陳情發現大寮前庄一處農地被不肖業者非法回填廢棄物，附近住宅高樓林立，違法業者完全沒再怕，直接把一車車建築廢土往良田傾倒，行徑十分囂張。記者劉學聖／攝影
近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，高雄市議員李雅靜接獲陳情發現，位於大寮前庄中正路旁一處隱密農地遭人非法回填廢棄物，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量廢棄物，造成原地寸草不生，徹底毀掉優良農地，而且附近高樓大廈與住宅林立，違法業者完全沒再怕，直接把一車車建築廢土往良田傾倒，行徑十分囂張，高雄市府表示確認堆置土石行為屬農地非農業使用，且已違反都市計畫農業區分區管制規定，市府正依都市計畫法規定裁處。

議員李雅靜指出，她近期接到最新陳情，她赴現場查看，情景令她感到怵目驚心、難以形容，原本應該是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量的廢棄物，造成原地寸草不生，良田變廢田。據陳情人轉述，大卡車運載物品會以黑網遮蓋，而且利用夜間無人時段神秘地頻繁進出非法傾倒。李雅靜質疑，高雄不斷有優良農地因被非法回填廢棄物而徹底毀掉，農地殺手再出現，又一樁良田變荒田，黑幕重重！

高雄市長陳其邁對此再震怒，強調應農地農用，市府會嚴查嚴辦，環保局今稽查發現2處農地未經許可堆置疑似疏濬或開挖地下室土方夾雜廢混凝土塊，依廢清法開罰6千至3百萬元，並移送偵辦。

高雄市議員李雅靜接獲陳情發現大寮前庄一處農地被不肖業者非法回填廢棄物，當地農民十分氣憤不肖業者的違法行徑。記者劉學聖／攝影
