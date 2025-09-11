快訊

屏東潮州建基老街摸乳巷成死角 居民盼逐步彩繪帶動觀光

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
潮州建基老街最大特色「摸乳巷」，目前公所完成一處彩繪，未來計畫持續美化成為觀光亮點。記者潘奕言／攝影
潮州建基老街最大特色「摸乳巷」，目前公所完成一處彩繪，未來計畫持續美化成為觀光亮點。記者潘奕言／攝影

屏東縣潮州鎮建基老街從日本時期就是潮州重要商業聚落，不過近年已逐漸沒落。為了回復老街風華，鎮公所每年都會邀集在地居民舉辦「建基老街公民審議課程」，居民希望能從老街最大特色「摸乳巷」開始，以鹿港小鎮為範例逐步發展老街。

鎮公所主秘王建元表示，建基老街過去是潮州最重要商業聚落，承載豐厚的人文底蘊。近年來雖逐漸沒落，但公所及在地居民都希望復振老街榮景，公所因此每年都會舉辦課程，希望透過居民討論打造大家心目中想要的老街。

課程舉辦3年來已逐步落實老街美化大改造、網美市集，成功提升街區吸引力；今年也推出戲說潮庄、來潮州庄溜溜、走圖集章等活動。民間團體也舉辦春潮季、秋潮季、大潮藝文市集等活動，吸引年輕族群及遊客。

今年課程包括系列課程、分組討論及公開票選，在地居民提出四大願景方案，希望公所協助逐步實施。其中老街最大特色「摸乳巷」現缺乏管理，且常有人亂丟垃圾、亂塗鴉，不但不能吸引觀光，反成治安與髒亂死角。

王建元表示，建基老街與鹿港老街一樣都有摸乳巷，鹿港能藉此打造觀光亮點，值得潮州學習。目前公所已在居民建議下，在巷內完成一處彩繪，未來若居民有需要，會持續美化，希望能成為潮州新亮點帶動觀光。

他說，建基老街是潮州重要的資源，可與日式建築群、屏東戲曲館等連成一條觀光路線。代理鎮長黃有成表示，公所將持續舉辦公民審議課程，廣納在地意見，發掘更多創意與可行方案，作為後續政策推動的重要依據。

民間團體今年3月在潮州建基老街舉辦春潮季活動，讓老街改頭換面吸引年輕族群及遊客。圖／蔡奕臻提供
民間團體今年3月在潮州建基老街舉辦春潮季活動，讓老街改頭換面吸引年輕族群及遊客。圖／蔡奕臻提供
潮州建基老街最大特色「摸乳巷」常有人亂丟垃圾、亂塗鴉，成為治安與髒亂死角。記者潘奕言／攝影
潮州建基老街最大特色「摸乳巷」常有人亂丟垃圾、亂塗鴉，成為治安與髒亂死角。記者潘奕言／攝影
民間團體今年3月在潮州建基老街舉辦春潮季活動，讓老街改頭換面吸引年輕族群及遊客。圖／蔡奕臻提供
民間團體今年3月在潮州建基老街舉辦春潮季活動，讓老街改頭換面吸引年輕族群及遊客。圖／蔡奕臻提供

老街 鹿港 屏東縣

