屏東潮州建基老街摸乳巷成死角 居民盼逐步彩繪帶動觀光
屏東縣潮州鎮建基老街從日本時期就是潮州重要商業聚落，不過近年已逐漸沒落。為了回復老街風華，鎮公所每年都會邀集在地居民舉辦「建基老街公民審議課程」，居民希望能從老街最大特色「摸乳巷」開始，以鹿港小鎮為範例逐步發展老街。
鎮公所主秘王建元表示，建基老街過去是潮州最重要商業聚落，承載豐厚的人文底蘊。近年來雖逐漸沒落，但公所及在地居民都希望復振老街榮景，公所因此每年都會舉辦課程，希望透過居民討論打造大家心目中想要的老街。
課程舉辦3年來已逐步落實老街美化大改造、網美市集，成功提升街區吸引力；今年也推出戲說潮庄、來潮州庄溜溜、走圖集章等活動。民間團體也舉辦春潮季、秋潮季、大潮藝文市集等活動，吸引年輕族群及遊客。
今年課程包括系列課程、分組討論及公開票選，在地居民提出四大願景方案，希望公所協助逐步實施。其中老街最大特色「摸乳巷」現缺乏管理，且常有人亂丟垃圾、亂塗鴉，不但不能吸引觀光，反成治安與髒亂死角。
王建元表示，建基老街與鹿港老街一樣都有摸乳巷，鹿港能藉此打造觀光亮點，值得潮州學習。目前公所已在居民建議下，在巷內完成一處彩繪，未來若居民有需要，會持續美化，希望能成為潮州新亮點帶動觀光。
他說，建基老街是潮州重要的資源，可與日式建築群、屏東戲曲館等連成一條觀光路線。代理鎮長黃有成表示，公所將持續舉辦公民審議課程，廣納在地意見，發掘更多創意與可行方案，作為後續政策推動的重要依據。
