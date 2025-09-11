快訊

總統盃帆船錦標賽 9/12起澎湖海域盛大舉辦

中央社／ 澎湖縣11日電

總統盃帆船錦標賽12日起在澎湖觀音亭等海域展開競技，189名選手參與齊聚一堂，是年度最具規模的全國性帆船賽事之一。此外，9月21日至26日雲林全國運動會帆船項目也在澎湖舉辦。

中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，總統盃帆船錦標賽，12至14日在馬公觀音亭與林投海域展開，將有來自全國各縣市25個單位189名選手參賽。選手練習，將分別進行帆船、風浪板、風浪板水翼、遙控帆船、風箏板與風翼等6 項賽。

至於今年在雲林舉辦的全國運動會，其中帆船錦標賽，也選在澎湖舉行，自21日至26日舉行，觀音亭海域帆影點點。

澎湖縣政府指出，澎湖擁有得天獨厚的風場與海域環境，被喻為世界3大帆船的賽事場域之一，今年「總統盃」、「全國運動會」等帆船錦標盛事，選在澎湖海域進行，帆船選手在賽事中，可好好展現操帆的技術與交流外，更可驗證澎湖「海洋首都」價值。

澎湖縣帆船協會理事長陳毓仁表示，年度最具規模的全國性帆船賽事，今年選在澎湖海域競逐，參賽選手的實力可盡情發揮，陪同選手前來教練與家屬，在結合體育與觀光下，更可帶動另一波的觀光產業，促進地方經濟，未來縣府將持續爭取澎湖成為台灣、亞洲的重要海洋運動據點。

