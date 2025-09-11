台電電纜故障 高市新興區一度390戶停電陸續恢復
高雄市新興區中山一路、南華路、八德一路及河南一路等一帶，今天下午1時許因台電電纜故障，造成390戶停電。經搶修，已復電264戶，仍有126戶停電中。
新興區中山一路、八德一路一帶下午無預警停電，周邊商家、補習班等皆受影響，有補習班師生等了1小時仍無法上課，只好宣布停課。在八德一路上班的林先生表示，「公司停電了，但還有幾盞燈是亮的，台灣怎麼會不缺電。」
台電高雄區營業處透過文字訊息表示，在下午1時38分接獲通報立即出動搶修，第一時間立即隔離故障區間及轉供復電，復電145戶，並於3時29分再復電119戶，目前仍有126戶持續搶修中。
此外，今天上午9時38分高雄榮總也發生跳電事故，經台電了解，此事故屬高雄榮總內線設備問題，台電供電正常；台電也派員至現場協助院方機電人員了解可能的跳脫原因。
高雄榮總表示，今天上午，高齡醫學大樓因內線開關跳脫，導致停電約10分鐘，後續已自送用電，恢復正常供電。
