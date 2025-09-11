快訊

衛武營Open House 26日免費搶廳院票

中央社／ 高雄11日電

衛武營國家藝術文化中心一年一度Open House將於10月10日登場，今年適逢開幕7週年，推出「Lucky 7」活動，包括管風琴、木管音樂、相聲、舞蹈等14項免費活動，26日起開放線上索票。

衛武營國家藝術文化中心今天發布新聞稿表示，10月10日將再度舉辦Open House敞開大門，為歡慶7週年，今年以「Lucky Seven! 衛武營七週年 幸運等你來！」號召民眾免費入席世界級劇場。

衛武營表示，當天規劃14項活動，包含管風琴、木管音樂、爆笑相聲、舞蹈排練直擊、市集、導覽、星空下的音樂派對，以及「魂顛記」大銀幕特別版放映等，與全民共享藝術。

廳院節目26日中午12時起開放OPENTIX電子索票；10月10日活動當天中午12時可至現場索票，每人每場次限領2張、索完為止。

衛武營說明，今年共有4檔廳院節目，音樂廳邀請國際出色的管風琴獨奏家尚傑生（Sean JACKSON）帶來「跟著管風琴一起趴趴走」，從古典名曲到台灣歌謠，觀眾可近距離認識亞洲最大的管風琴。

戲劇院將推出台北曲藝團「相聲也瘋狂」，以熱鬧的群口相聲「王子復仇記」為核心，融合「哈姆雷特」、「趙氏孤兒」、「王佐斷臂」等3齣經典復仇戲碼。

表演廳則有無聲木管五重奏和鴨子老師聯手合作「糖果屋的祕密音符」，改編自洪伯定克的格林童話經典兒童歌劇，融合浪漫樂派風格與德國民謠旋律，木管五重奏結合現場說書。

歌劇院推出布拉瑞揚舞團「我．我們」第一部曲派對前哨站的排練實況。衛武營表示，編舞布拉瑞揚與舞者將揭開紗幕，讓觀眾一探作品的源頭及實際排練場景。

衛武營今年Open House也加入生態永續元素，在衛武營黃昏市集「綠食光」將融入蔬食、永續與惜物，此外，還有多場導覽Open Guide一日限定免費導覽、「都市鳥事一籮筐」生態導覽講座、「綠野藝境—生態手作共學趣」工作坊。

