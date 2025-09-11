擴大服務長輩 邱議瑩：將推動長照中心升格

快訊

中央社／ 高雄11日電

投入民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，日前與長照協會代表座談時表示，高雄幅員廣大、已進入超高齡社會，她將推動長照中心升格長照處，擴大資源與人力服務長輩

邱議瑩與民進黨高雄市議員鄭光峰日前出席長照協會代表座談會，針對長照3.0等長輩照護議題進行交流。

邱議瑩表示，高雄在2025年1月時，65歲以上人口超過總人口20%，已正式進入超高齡社會；加上高雄市是全台面積最大的直轄市，對於長照政策，特別是偏鄉長輩的照顧，她非常關心。

邱議瑩說，未來若能進入市府，將會把現行的長照中心升格為長照處，與中央衛福部長照司對接，擴大資源與人力，為長輩提供更多更好的服務，朝向提升關懷站、減輕家庭負擔、打造長照溫暖貼心的環境。

鄭光峰說，長照進入3.0階段，可以學習參考先進國家的經驗；德國長照的生活代金制度，讓有需求的長輩與家庭，能夠有更多彈性選擇，他會爭取在長照3.0的架構下，推動生活代金制。

與會代表指出，居家服務評鑒有更加標準化、數位化的精進空間；期盼能在薪資待遇上持續提升，增加從業人員留任率，並且建立重大違規通報與限制制度，建置平台與處理流程，確保各方權益。

對此，邱議瑩回應表示，國會層級可協助的地方，她會立刻與衛福部討論；而屬於市政層級的部分，未來若進入市府，也將積極推動，政府民間一起合作，讓台灣長照制度越來越好。

長照 長輩 邱議瑩

