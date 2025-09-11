高雄紅60區間公車啟航 9人座小巴深入大社區

高雄市政府交通局今天在大社區舉辦「紅60區間公車啟動儀式」，宣布自15日起，社區型服務路線「紅60區間公車」正式營運，首次採用定時定班9人座小型巴士營運服務大社區。

交通局長張淑娟在啟動儀式上表示，因應大社區大社里等民眾接駁需求，交通局經規劃、會勘與協調，闢駛「紅60區間公車」，該路線定位為「社區型接駁公車」，針對路幅較小的區域設計，透過9人座小巴士深入社區。

張淑娟說，9人座小巴士提供更貼近居民需求的服務，並與主要公車路線串聯，讓居民能更順利轉乘捷運、高鐵及市區公車，整體交通便利性大幅提升。

交通局說明，社區型服務路線「紅60區間公車」15日起正式營運，採用定時定班9人座小型巴士營運，深入大社區大社里、三奶里、中里里及觀音里等社區，並銜接紅60主線等公車路線，滿足通勤、就學與轉乘需求。

交通局表示，紅60區間9人座小巴的啟用，也為未來持續推展更多社區型路線、優化公車路網奠定基礎。相關公車的行經站點及即時到站資訊，可透過「高雄iBus+」APP查詢。