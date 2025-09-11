恆春半島輻射監測實兵演練 無人機無人車多元運用

快訊

中央社／ 屏東縣11日電

核三廠核安演習今天最終日，在恆春半島進行核子事故輻射監測中心實兵演練，模擬災害後陸海空偵測輻射污染擴散情形；軍方等多單位參演，展現無人履帶車等多元工具運用。

核安第31號演習今天聚焦輻射監測中心實兵演練，上午在屏東縣恆春鎮後壁湖漁港進行海上輻射偵測及取樣，接著到車城鄉演練陸域輻射偵測、輻射數據圖像化整合系統、國軍核生化偵測車、國軍輻射安全暨決策諮詢機動管制車、空中輻射偵測、無人機輻射偵測、農林漁牧樣品接收與分析、偵測設備陳展及應變抽演科目。

演練現場展現多元工具應用，現場人員解說，無人機適用在事故初期確認周邊輻射劑量，以提供後續派員任務參考，中後期則以直升機進行大範圍放射性落塵污染調查；無人履帶車可配合空中偵測，用於高輻射污染區、熱點快速偵測及資料回傳，減少人員輻射劑量。

核安會表示，核子事故輻射監測中心是核子事故特殊應變單位，由核安會輻射偵測中心主導，整合國軍、空勤總隊、氣象署及台電公司放射試驗室等單位組成，主要執行輻射偵測任務，也常與國軍支援中心共同合作。

核安會指出，核子事故發生初期時，輻射監測中心除加強環境輻射監控，也協助地方政府開設防護站及提供必要人車偵檢；另外，也會提供風向預測、進行輻射塵擴散模擬評估，提出民眾防護行動建議，給中央災害應變中心進行決策參考；萬一事故持續惡化，會依規劃擴大執行陸海空域環境輻射偵測。

輻射 國軍

