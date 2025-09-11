編劇蔡坤霖遭爆性騷 高市文化局：解除課程契約

電影「鬼才之道」編劇蔡坤霖遭爆性騷，涉利用權勢性騷編劇課程女學員。主辦方高市文化局表示，將與蔡坤霖解除計畫契約，並請當事人配合社會局調查，也尊重調查結果。

媒體報導蔡坤霖長期運用演藝資源和名氣對女學員性騷，受害者爆料自己在2020年參加編劇課程而認識蔡坤霖，後續被蔡邀請共同開發劇本，卻開始一連串性騷擾的夢魘。

蔡坤霖是「好傢伙創作有限公司」創辦人，他的公司今年也承接高市文化局「編劇實戰接軌計畫」。

文化局今天透過文字訊息回應，「編劇實戰接軌計畫」依政府採購法規定招標，邀請專業編劇或影視專業人士規劃劇本創作人才的長期培育課程，承商須以團體實體課、一對一及小組討論方式，針對個別劇本企劃案進行指導，培育具潛力的新銳編劇。

文化局表示，蔡坤霖是該計畫得標廠商負責人和總導師講師，針對今天媒體報導的爭議，文化局高度重視。為維護計畫公信力，已請當事人配合社會局調查，並將與得標廠商解除契約。

文化局重申，對於任何涉及性騷擾或不當行為，秉持零容忍原則，將依相關規範嚴正處理。

社會局則指出，此案被害人已於8月底提出申訴，依法由市府性騷擾防治審議會進行調查審議。若性騷擾事件成立，將依性騷擾防治法第27條規定進行裁罰，對他人為非權勢性騷擾者，處新台幣1萬元至10萬元罰鍰，對他人為權勢性騷擾者，處6萬元至60萬元罰鍰。