大寮農地遭濫倒 高市都發局：最重罰30萬按次處分

高雄大寮區某農地遭非法傾倒廢棄物，高雄市都發局今天表示，經確認堆置土石行為屬農地非農業使用，已違反都市計畫農業區分區管制規定，將依法嚴正裁罰、絕不寬貸。

此筆農地位於大寮區捷西路、中正路口附近，都發局今天發布新聞稿表示，接獲檢舉後，經會勘確認堆置土石行為屬農地非農業使用，已違反都市計畫農業區分區管制規定，將依都市計畫法規定裁處。

都發局說明，農業區土地應作為農業生產或經主管機關核准許可的用途使用，不得任意傾倒堆置土石或進行非農業行為；經現勘發現，此處堆置大量土石，一旦遇上雨天，造成土壤及泥水外溢，易影響周邊農民權益。

都發局表示，現場堆置土石確定違反農業區分區管制，將依「都市計畫法」相關規定裁罰土地所有權人、使用人或管理人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並勒令恢復原狀；若屆期仍未改善，將依規定按次處分，加重處罰力度。

此外，環保局也表示，污染行為人未經許可提供土地堆置廢棄物，除依違反廢清法規定，裁處6000至300萬元罰鍰外，另將移送偵辦。

市府強調任何違法一定嚴查嚴辦，絕不寬貸，呼籲業者勿心存僥倖，以身試法；同時提醒地主妥善維護土地用途，如發現不肖業者偷倒土石，應立即通報市府相關單位，共同維護市容環境及農地永續發展。