鳳山農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒：嚴查嚴辦

近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，議員李雅靜接獲陳情發現，鳳山附近也有農地遭人非法回填廢棄物，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量廢棄物，造成原地寸草不生。高雄市長陳其邁今受訪強調應農地農用，市府會嚴查嚴辦，並與橋頭地檢組成的聯合稽查小組共同查辦。

「農地農用是最重要原則！」陳其邁表示，農地若有違法超挖、濫盜或丟棄營建廢棄物和土石方，這是於法不容，高雄市一定會嚴查嚴辦，如果限期內未改善，高市府也會採取強制做法，目前已與橋頭地檢成立聯合稽查小組，若認定違法事實，將送至檢查偵辦，務必會杜絕農地違法使用現象。

李雅靜在臉書發文指，近期接到民眾陳情，鳳山一處農地遭人以大卡車運載廢棄物，用黑網遮蓋，且利用夜間無人時段頻繁進出，非法傾倒廢棄物；她前往現場查看後批「情景怵目驚心難以形容，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量的廢棄物，造成原地寸草不生，良田變廢田，這樣的景象，不是天災，而是人禍」。

李雅靜表示，近幾個月來，高雄市農地災難頻傳，從大樹光電場吞噬整片山林、美濃吉洋里1公頃農地遭盜採砂石留下20公尺深「人工湖」、大樹山區成「光頭山」疑似回填廢棄物，一再證明高雄的農地正被一步步掏空、蠶食，變成財團與不肖業者的提款機，而這次又發現高雄鳳山的優良農地竟然被非法回填廢棄物「徹底毀掉！」