快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳山農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒：嚴查嚴辦

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，農地若有違法超挖、濫盜或丟棄營建廢棄物和土石方，這是於法不容，高雄市一定會嚴查嚴辦，如果限期內未改善，高市府也會採取強制做法。記者宋原彰／攝影
陳其邁表示，農地若有違法超挖、濫盜或丟棄營建廢棄物和土石方，這是於法不容，高雄市一定會嚴查嚴辦，如果限期內未改善，高市府也會採取強制做法。記者宋原彰／攝影

近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，議員李雅靜接獲陳情發現，鳳山附近也有農地遭人非法回填廢棄物，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量廢棄物，造成原地寸草不生。高雄市長陳其邁今受訪強調應農地農用，市府會嚴查嚴辦，並與橋頭地檢組成的聯合稽查小組共同查辦。

「農地農用是最重要原則！」陳其邁表示，農地若有違法超挖、濫盜或丟棄營建廢棄物和土石方，這是於法不容，高雄市一定會嚴查嚴辦，如果限期內未改善，高市府也會採取強制做法，目前已與橋頭地檢成立聯合稽查小組，若認定違法事實，將送至檢查偵辦，務必會杜絕農地違法使用現象。

李雅靜在臉書發文指，近期接到民眾陳情，鳳山一處農地遭人以大卡車運載廢棄物，用黑網遮蓋，且利用夜間無人時段頻繁進出，非法傾倒廢棄物；她前往現場查看後批「情景怵目驚心難以形容，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量的廢棄物，造成原地寸草不生，良田變廢田，這樣的景象，不是天災，而是人禍」。

李雅靜表示，近幾個月來，高雄市農地災難頻傳，從大樹光電場吞噬整片山林、美濃吉洋里1公頃農地遭盜採砂石留下20公尺深「人工湖」、大樹山區成「光頭山」疑似回填廢棄物，一再證明高雄的農地正被一步步掏空、蠶食，變成財團與不肖業者的提款機，而這次又發現高雄鳳山的優良農地竟然被非法回填廢棄物「徹底毀掉！」

李雅靜說，「農地不是垃圾場，更不是黑金的後花園！若政府繼續裝聾作啞，將會讓更多良田毀於一旦，子孫後代再無乾淨農地可耕」，高雄的農地不能再被掩埋、不能再被毀掉。

李雅靜在臉書發文，表示近期接到民眾陳情，一處農地以大卡車運載物品，用黑網遮蓋，且利用夜間無人時段，頻繁進出、非法傾倒廢棄物。圖／翻攝自李雅靜臉書
李雅靜在臉書發文，表示近期接到民眾陳情，一處農地以大卡車運載物品，用黑網遮蓋，且利用夜間無人時段，頻繁進出、非法傾倒廢棄物。圖／翻攝自李雅靜臉書
李雅靜在臉書發文，表示近期接到民眾陳情，一處農地以大卡車運載物品，用黑網遮蓋，且利用夜間無人時段，頻繁進出、非法傾倒廢棄物。圖／翻攝自李雅靜臉書
李雅靜在臉書發文，表示近期接到民眾陳情，一處農地以大卡車運載物品，用黑網遮蓋，且利用夜間無人時段，頻繁進出、非法傾倒廢棄物。圖／翻攝自李雅靜臉書

農地 廢棄物 李雅靜 陳其邁

延伸閱讀

興達電廠爆炸陳其邁要其他縣市負責 發電風險不能全推給高雄

陳其邁：敬師禮金提高至1000元 感謝無私奉獻

民怨興達電廠火警無通知 台電董座曾文生：會研究科技通報

陳其邁要求興達電廠做好溝通 無安全保證不准開機

相關新聞

鳳山農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒：嚴查嚴辦

近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，議員李雅靜接獲陳情發現，鳳山附近也有農地遭人...

高雄農田變廢土堆置場 議員痛批：農地成財團與不肖業者提款機

近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，議員李雅靜接獲陳情發現，鳳山附近也有農地遭人...

去年在地商家僅4成 高雄原駁館遭點名改善

高雄市原住民委員會為推動在地原住民產業發展，5年前在駁二特區打造第一個原住民主題店家，推出「原駁館」品牌，但審計部發現，...

屏東市臨時攤販將納管 自治條例送審

屏東市因未訂攤販管理辦法，導致春節或重大節慶期間，民間社團無法辦理商展、市集等活動，僅公部門能申請路權。經民代反映，市公...

大樹統嶺山區爆濫墾偷倒廢棄物 柯志恩批市府消極「只會開罰」

美濃大峽谷違法濫墾未落幕，大樹統嶺山頭又爆濫墾、偷倒廢棄物，環境亂象接連爆發。國民黨立委柯志恩今痛批市府消極應對「只會開...

大膽島健走9/30登場 體會早年前線風情

為傳承戰地精神、推動全民運動並深化金門觀光特色，「勇闖大膽島—戰地健走趣」活動，將於9月30日至10月11日於大膽島收費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。