高雄農田變廢土堆置場 議員痛批：農地成財團與不肖業者提款機
近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，議員李雅靜接獲陳情發現，鳳山附近也有農地遭人非法回填廢棄物，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量廢棄物，造成原地寸草不生，徹底毀掉優良農地，直批「不是天災，而是人禍！」
議員李雅靜指出，她近期接到最新陳情，她赴現場查看，情景令她感到怵目驚心、難以形容，原本應該是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量的廢棄物，造成原地寸草不生，良田變廢田。
據陳情人轉述，大卡車運載物品會以黑網遮蓋，而且利用夜間無人時段神秘地頻繁進出非法傾倒。
「這些廢棄物到底從哪裡來？誰允許傾倒？誰在得利？」李雅靜質疑，高雄不斷有優良農地因被非法回填廢棄物而徹底毀掉，農地殺手再出現，又一樁良田變荒田，黑幕重重！
李雅靜說，近幾個月來，高雄市農地災難頻傳，從大樹光電場吞噬整片山林、美濃吉洋里1公頃農地遭盜採砂石留下20公尺深的「人工湖」、大樹山區「光頭山」疑似回填廢棄物，大卡車日夜進出，這些事件一再證明，高雄的農地正被一步步掏空、蠶食，變成財團與不肖業者的提款機。
針對此案，李雅靜服務處今天將會同市府相關單位會勘，將進一步釐清有無涉及不法。高市農業局、環保局表示，進一步了解中。
