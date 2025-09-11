聽新聞
屏東市臨時攤販將納管 自治條例送審
屏東市因未訂攤販管理辦法，導致春節或重大節慶期間，民間社團無法辦理商展、市集等活動，僅公部門能申請路權。經民代反映，市公所近日擬定「臨時攤販集中場管理自治條例」草案，昨送代表會二讀，預估今日可三讀通過，未來將有法規依循。
屏東市民代表傅建雄昨在市代會臨時會表示，5月定期會總質詢時他即向公所提出，屏東市應有攤販規範條例，市公所在這次臨時會期間，終於提出「臨時攤販集中場管理自治條例草案」。
草案共16條，內容提及臨時攤販集中場，是指屏東市四維路（光明街到建民路段）經公所指定規畫的攤販區；攤位大小以3X3公尺為原則，初估可擺120攤，昨已送市代會二讀。
傅建雄說，草案提出後，包括停車動線、周遭環境整潔，垃圾、噪音等周邊配套也要做好。市公所建設課說，附近28住戶，有8成住戶贊成或沒意見。停車部分，附近有汽車停車場，機車若不夠停，會再申請路權供民眾停放。
另草案提到，臨時攤販集中場的管理與營運可以委外辦理，傅建雄提醒，廠商得標價金、攤商負擔的租金，市公所要好好規畫，需取得相關平衡。
