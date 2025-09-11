去年在地商家僅4成 高雄原駁館遭點名改善

高雄市原住民委員會為推動在地原住民產業發展，5年前在駁二特區打造第一個原住民主題店家，推出「原駁館」品牌，但審計部發現，去年館內進駐47家業者，僅4成是高雄在地商家，且原駁館店家在電商平台、市府活動出現頻率低，質疑未注重高雄原鄉品牌發展。

原民會表示，目前原駁館已與27家業者簽約，其中23家為高雄業者，比例提升，營收近80萬元，9月預計再與5業者簽約。另解釋，LiMA原選線上購物網是由中央原民會管理，市府未來會聯繫中央，廣邀高雄業者進駐購物網專區。

原民會2020年建立原駁館品牌，在駁二特區打造原住民主題店家銷售原鄉商品，將人潮引流至原鄉部落，帶動原民經濟，場館也結合中央LiMA電商平台，協助原住民拓展商機。2022至2024年，營收分別為125萬元、256萬元、209萬元，今年至8月已累積營收214萬元。

不過審計部發現，原駁館進駐業者中，高雄在地業者占比偏低，且未依計畫建置高雄市三原鄉主題商品和旅遊專區，不利發展在地原民經濟。此外，原駁館運用中央LiMA原選線上購物網電商平台，串聯線上、線下銷售通路，但資源整合不夠完善。

高市原民會主委阿布斯表示，目前原駁館已設置三原鄉主題專區，將輔導業者設計品牌LOGO，架設原駁館LINE帳號進行線上導購。今年也申請前瞻建設經費437萬元優化原駁館，計畫在館內打造閱讀、咖啡、原鄉音樂的沉浸式空間，強化行銷。