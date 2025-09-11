聽新聞
0:00 / 0:00

去年在地商家僅4成 高雄原駁館遭點名改善

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市原民會在駁二特區建立「原駁館」，打造第一個原住民主題店家，但館內進駐業者中，並非都是在地商家。記者宋原彰／攝影
高市原民會在駁二特區建立「原駁館」，打造第一個原住民主題店家，但館內進駐業者中，並非都是在地商家。記者宋原彰／攝影

高雄市原住民委員會為推動在地原住民產業發展，5年前在駁二特區打造第一個原住民主題店家，推出「原駁館」品牌，但審計部發現，去年館內進駐47家業者，僅4成是高雄在地商家，且原駁館店家在電商平台、市府活動出現頻率低，質疑未注重高雄原鄉品牌發展。

原民會表示，目前原駁館已與27家業者簽約，其中23家為高雄業者，比例提升，營收近80萬元，9月預計再與5業者簽約。另解釋，LiMA原選線上購物網是由中央原民會管理，市府未來會聯繫中央，廣邀高雄業者進駐購物網專區。

原民會2020年建立原駁館品牌，在駁二特區打造原住民主題店家銷售原鄉商品，將人潮引流至原鄉部落，帶動原民經濟，場館也結合中央LiMA電商平台，協助原住民拓展商機。2022至2024年，營收分別為125萬元、256萬元、209萬元，今年至8月已累積營收214萬元。

不過審計部發現，原駁館進駐業者中，高雄在地業者占比偏低，且未依計畫建置高雄市三原鄉主題商品和旅遊專區，不利發展在地原民經濟。此外，原駁館運用中央LiMA原選線上購物網電商平台，串聯線上、線下銷售通路，但資源整合不夠完善。

高市原民會主委阿布斯表示，目前原駁館已設置三原鄉主題專區，將輔導業者設計品牌LOGO，架設原駁館LINE帳號進行線上導購。今年也申請前瞻建設經費437萬元優化原駁館，計畫在館內打造閱讀、咖啡、原鄉音樂的沉浸式空間，強化行銷。

駁二 原住民 高雄市

延伸閱讀

白嘉莉獲封「最美麗主持人」 藝術創作展10月高雄登場

高雄漁塭出意外 七旬翁「手握電線倒地」疑觸電亡

韓團SEVENTEEN 官方角色快閃店移師高雄 吸引粉絲朝聖

高雄興達電廠爆炸 當地居民陷恐慌…綠營籲徹查事故真相

相關新聞

去年在地商家僅4成 高雄原駁館遭點名改善

高雄市原住民委員會為推動在地原住民產業發展，5年前在駁二特區打造第一個原住民主題店家，推出「原駁館」品牌，但審計部發現，...

屏東市臨時攤販將納管 自治條例送審

屏東市因未訂攤販管理辦法，導致春節或重大節慶期間，民間社團無法辦理商展、市集等活動，僅公部門能申請路權。經民代反映，市公...

大樹統嶺山區爆濫墾偷倒廢棄物 柯志恩批市府消極「只會開罰」

美濃大峽谷違法濫墾未落幕，大樹統嶺山頭又爆濫墾、偷倒廢棄物，環境亂象接連爆發。國民黨立委柯志恩今痛批市府消極應對「只會開...

大膽島健走9/30登場 體會早年前線風情

為傳承戰地精神、推動全民運動並深化金門觀光特色，「勇闖大膽島—戰地健走趣」活動，將於9月30日至10月11日於大膽島收費...

高雄原住民品牌「原駁館」僅4成在地店家 遭點名改善

為推動高雄市在地原住民產業發展，高市原民會5年前建立「原駁館」品牌，在駁二特區打造第一個原住民主題店家，吸引全球遊客購買...

兒童發展篩檢屏東主動出擊 親子館、托嬰中心提升篩檢率

守護幼兒成長，改變「大隻雞慢啼」傳統觀念，屏東縣衛生局去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。