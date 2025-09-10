加拿大雙人組作品「在他眼中」 大眼高掛西莒地標

快訊

中央社／ 連江縣10日電

本屆馬祖國際藝術島作品中，由加拿大雙人組藝術家創作，位於莒光鄉西莒的「在他眼中」，以巨大醒目的眼睛，高掛在島上地標中正門等環境建築，營造出被窺視的詭異感。

馬祖國際藝術島辦公室今天發布新聞稿指出，「在他眼中」由來自加拿大魁北克的皮耶（PierreBrassard）和瑪莉（Marie-Pier Lebeau Lavoie）雙人組創作，擅長以幽默的方式，重新詮釋流行文化符號，揭示當代生活中的荒謬與詩意，並因其對魁北克藝術界的貢獻，獲頒多個獎項。

藝術島辦公室指出，「在他眼中」選在西莒島5個建築中出現，包括中正門、青帆聚落舊辦公室、加油站旁、西坵村口和田沃聚落老人活動中心。藝術家在建築物外觀加上巨大醒目的眼睛，讓它們彷彿擁有生命，又是警戒的哨兵，反映出驚奇與控制之間微妙的界線。

中正門見證韓戰爆發後，CIA化身的「西方公司」讓西莒因貿易盛極一時；青帆聚落舊辦公室曾是「東海部隊」駐紮地，反映地緣政治下緊密的情報游擊作戰；加油站長年支撐居民生活與軍事運作；西坵村口原為西莒831軍中樂園所在地：田沃老人活動中心可見傳統「封火山牆」建築特色。

藝術島辦公室指出，沿著「在他眼中」的5處表情各異的大眼睛，正好就能順時針走完西莒島1圈，沿途還能看到藝術島其他作品。

第3屆馬祖國際藝術島即日起至11月16日展開。

馬祖 建築 辦公室

