快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

杜絕盜採砂石 高市府啟動密集地毯式巡查

中央社／ 高雄10日電

高雄美濃農地遭盜採砂石及回填廢棄物，為杜絕不法，高市府啟動密集地毯式巡查，高市副秘書長張家興今天率隊持續稽查美濃新吉洋段、吉安段與成功段遭盜採土石案場。

高雄市經發局新聞稿表示，張家興今率領相關局處主管，持續稽查美濃新吉洋、吉安與成功等段遭盜採土石案場，視察熱區農地整地規範、數位科技偵查等事前預防精進作為，從源頭監管防堵不法行為。

張家興表示，市府已啟動密集地毯式巡查，環保局、農業局、經發局等局處將每週巡查盜採坑洞，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。警察局也導入數位科技偵查、加強科技執法，並於必經路口增設監控器，且預防性攔截取締進出熱區大型車。

張家興今天在現場指示警察局於盜採坑洞周圍設置警戒線或告示牌等設施，以維護交通安全。

高雄市政府表示，相關業管局處也已啟動執行事前預防、事中應變及事後回復階段分工應辦事項，並於美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區，嚴陣強化全面監查，跨局處聯合巡查將持續進行，並不定期運用無人機空拍偵查，如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除。

市府強調，違法盜採土石行為嚴查嚴辦，絕不寬貸，將持續與檢警合作，共同查處盜採土石違法。

針對坑洞回填整復，市府要求施工單位將回填土方的種類及數量送農業局備查，並於回填期間，各相關單位須加強派員稽查，確保農地整復完成。

美濃 農地 廢棄物

延伸閱讀

指興達電廠爆炸並非偶發 王育敏：台電、高市府缺乏危機意識

陳其邁要求興達電廠做好溝通 無安全保證不准開機

旗山、美濃禁飛無人機為盜採砂石案？軍方否認

【重磅快評】大峽谷當前 邱議瑩好意思再提美濃媳婦？

相關新聞

大樹統嶺山區爆濫墾偷倒廢棄物 柯志恩批市府消極「只會開罰」

美濃大峽谷違法濫墾未落幕，大樹統嶺山頭又爆濫墾、偷倒廢棄物，環境亂象接連爆發。國民黨立委柯志恩今痛批市府消極應對「只會開...

大膽島健走9/30登場 體會早年前線風情

為傳承戰地精神、推動全民運動並深化金門觀光特色，「勇闖大膽島—戰地健走趣」活動，將於9月30日至10月11日於大膽島收費...

高雄原住民品牌「原駁館」僅4成在地店家 遭點名改善

為推動高雄市在地原住民產業發展，高市原民會5年前建立「原駁館」品牌，在駁二特區打造第一個原住民主題店家，吸引全球遊客購買...

兒童發展篩檢屏東主動出擊 親子館、托嬰中心提升篩檢率

守護幼兒成長，改變「大隻雞慢啼」傳統觀念，屏東縣衛生局去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒...

屏東市公所提臨時攤販集中場管理自治條例 四維路附近設攤販區

屏東市未訂定攤販管理辦法，每到春節或重大節慶，民間社團因不能有商業行為，不能辦商展、市集，僅公家機關可申請路權舉辦，在民...

美國關稅影響鬼頭刀出口 食品業者開發鬼頭刀魚鬆Q餅助漁民

台灣鬼頭刀有約7成銷往美國，受美國關稅影響，不少漁民十分擔心。屏東東港東大興漁品總經理黃馥廷受漁會請託，發想將鬼頭刀加工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。