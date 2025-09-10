杜絕盜採砂石 高市府啟動密集地毯式巡查

高雄美濃農地遭盜採砂石及回填廢棄物，為杜絕不法，高市府啟動密集地毯式巡查，高市副秘書長張家興今天率隊持續稽查美濃新吉洋段、吉安段與成功段遭盜採土石案場。

高雄市經發局新聞稿表示，張家興今率領相關局處主管，持續稽查美濃新吉洋、吉安與成功等段遭盜採土石案場，視察熱區農地整地規範、數位科技偵查等事前預防精進作為，從源頭監管防堵不法行為。

張家興表示，市府已啟動密集地毯式巡查，環保局、農業局、經發局等局處將每週巡查盜採坑洞，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。警察局也導入數位科技偵查、加強科技執法，並於必經路口增設監控器，且預防性攔截取締進出熱區大型車。

張家興今天在現場指示警察局於盜採坑洞周圍設置警戒線或告示牌等設施，以維護交通安全。

高雄市政府表示，相關業管局處也已啟動執行事前預防、事中應變及事後回復階段分工應辦事項，並於美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區，嚴陣強化全面監查，跨局處聯合巡查將持續進行，並不定期運用無人機空拍偵查，如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除。

市府強調，違法盜採土石行為嚴查嚴辦，絕不寬貸，將持續與檢警合作，共同查處盜採土石違法。

針對坑洞回填整復，市府要求施工單位將回填土方的種類及數量送農業局備查，並於回填期間，各相關單位須加強派員稽查，確保農地整復完成。