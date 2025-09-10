大樹統嶺山區爆濫墾偷倒廢棄物 柯志恩批市府消極「只會開罰」

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩批評高市府針對環境亂象消極應對，只會開罰了事，反讓業者更囂張。圖／取自柯志恩臉書

美濃大峽谷違法濫墾未落幕，大樹統嶺山頭又爆濫墾、偷倒廢棄物，環境亂象接連爆發。國民黨立委柯志恩今痛批市府消極應對「只會開罰了事」，不僅無法遏止業者，反讓不法行為死灰復燃，更加囂張。

柯志恩表示，近來接連接獲投訴，大樹統嶺山頭又被挖禿、偷倒廢棄物，居民一再陳情，但官員不是渾然不知，就是回應「已經開罰」，所謂的「開罰」卻讓業者更囂張，多年來非法濫墾與亂倒廢棄物問題未解，如今業者還派人盯梢、巡邏戒備，形同挑戰公權力。

柯志恩說，市府定調此案是2019年被傾倒汙泥舊案，裁罰20萬元已經結案，實際狀況是5年來廢棄物愈倒愈多，山也愈挖愈禿，甚至每天仍有近200車次進出，若無人護航，怎會如此明目張膽？

她痛批，市府只會開罰了事，卻放任問題累積，導致環境破壞日益嚴重，甚至連居民進出安全都受到威脅，地方民怨高漲，怒火中燒。她強調，大樹地區屬水源保護區，若回填廢棄物，恐危害水質安全，影響層面不容小覷。

為此今天召集環境部與相關單位緊急開會，她要求中央與地方立即組成聯合小組，前往現場勘查並留下完整紀錄，同時責成地方主管機關提出清理計畫，限期地主與業者交出具體清理時程。

另由環境部建置 AI 路網監控系統，即時掌握砂石車動態，堵住非法傾倒的漏洞，針對南區管理中心人力不足的問題，透過立法院預算補強，確保監管機制不再失靈。

柯志恩強調，賴政府不能嘴上喊「愛台灣」，卻讓珍貴土地淪為業者賺取暴利的祭品，若政府無法展現魄力，任由山林被挖光、水源遭汙染，不僅是對環境的不公，更是對人民的不義。

柯重申，居民多次檢舉無效，甚至被業者反制，這已顯示地方政府監督完全失靈，呼籲中央全面介入，恢復公權力，讓社會大眾看到政府的決心與行動。

她將持續在立法院追蹤此案，確保環境部與地方政府真正落實清理與復原，不讓高雄山林與水源，一次又一次成為官僚怠惰與業者牟利犧牲品。

