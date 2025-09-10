大膽島健走9/30登場 體會早年前線風情

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「勇闖大膽島—戰地健走趣」活動，將於9月30日至10月11日於大膽島盛大登場，亮點就是「大膽戰鬥餐」，以昔日官兵最常見的麵疙瘩、豬肉罐頭與酸菜入菜，歡迎您來品嘗。記者蔡家蓁／攝影
「勇闖大膽島—戰地健走趣」活動，將於9月30日至10月11日於大膽島盛大登場，亮點就是「大膽戰鬥餐」，以昔日官兵最常見的麵疙瘩、豬肉罐頭與酸菜入菜，歡迎您來品嘗。記者蔡家蓁／攝影

為傳承戰地精神、推動全民運動並深化金門觀光特色，「勇闖大膽島—戰地健走趣」活動，將於9月30日至10月11日於大膽島收費登場，民眾完賽可獲得限量大膽紀念戰鬥T恤、專屬勳章與金門啤酒（或文創品），活動採預約報名制，每日名額有限，總量800名額滿為止。

大膽島自古為海防前線，擁有豐富軍事遺跡，本次健走路線全程約2公里，串聯播音站、茜露墓園、神泉茶坊、心戰牆等景點，參加者可邊走邊集章，體驗任務挑戰。

今天的活動記者會邀請行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府觀光處副處長何桂泉、圓頭農牧食品有限公司董事長薛承琛、民眾黨金門縣黨部主委吳嘉獎等人共同見證這場結合全民健康與戰地文化的盛事。

活動的亮點之一是「大膽戰鬥餐」，以昔日官兵最常見的麵疙瘩、豬肉罐頭與酸菜入菜，搭配3款特色醬料火線烈焰、孤島暖情、孤勇麻力，重現前線官兵在惡劣環境下的伙食場景。

薛承琛透露，大膽島是「離島中的離島」，曾因風浪太大有20天無法運補，島上只剩大米、麵粉、罐頭，才會衍生麵疙瘩。平尚國際董事長楊漢威指出，這不只是一份食物，更是一段屬於老兵的記憶，象徵勇氣與堅毅。

何桂泉說，大膽島兼具軍事遺跡與人文底蘊，此次健走活動不僅能挑戰體能，更能讓參與者透過味覺與行走體驗，深入了解前線歷史。他強調，將持續協助業者把軍事文化轉化為觀光動能，為金門帶來更多年輕客群。

楊漢威說，這次活動雖收費，但不以營利為目的，希望透過「健走＋文化＋餐飲」的新模式，帶動金門旅遊發展，並規畫未來搭配AR實景體驗，讓大膽島成為全民運動與文化觀光的新亮點。活動報名連結：https://lin.ee/KYlQtNk、洽詢專線：082-316428。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

圓頭農牧食品有限公司董事長薛承琛透露「大膽戰鬥餐」的源由，他說，當地曾因為風浪太大，有20天運補不到，島上只剩大米、麵粉、罐頭等3種東西，後來才會衍生麵疙瘩，只有麵粉加罐頭，完全沒有一顆蔥花。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧食品有限公司董事長薛承琛透露「大膽戰鬥餐」的源由，他說，當地曾因為風浪太大，有20天運補不到，島上只剩大米、麵粉、罐頭等3種東西，後來才會衍生麵疙瘩，只有麵粉加罐頭，完全沒有一顆蔥花。記者蔡家蓁／攝影
平尚國際董事長楊漢威指出，此次活動以「全民運動 × 戰地文化」為核心，結合健走、軍事遺跡與戰地餐飲，打造全台唯一的沉浸式戰地體驗，總量僅800位，採預約報名制，報名費僅500元，額滿為止。記者蔡家蓁／攝影
平尚國際董事長楊漢威指出，此次活動以「全民運動 × 戰地文化」為核心，結合健走、軍事遺跡與戰地餐飲，打造全台唯一的沉浸式戰地體驗，總量僅800位，採預約報名制，報名費僅500元，額滿為止。記者蔡家蓁／攝影
「勇闖大膽島—戰地健走趣」活動，將於9月30日至10月11日於大膽島盛大登場，與會貴賓共同強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
「勇闖大膽島—戰地健走趣」活動，將於9月30日至10月11日於大膽島盛大登場，與會貴賓共同強力推薦。記者蔡家蓁／攝影

金門 健走 大膽島

