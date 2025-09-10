屏東縣府推動發展遲緩兒童學齡前篩檢 籲把握早療黃金期

快訊

中央社／ 屏東縣10日電

發展遲緩兒童透過早期篩檢及早療可獲改善，屏東縣政府去年起推動0至6歲「學齡前兒童入園篩檢」以提升篩檢率，並呼籲家長打破「大隻雞慢啼」迷思，把握早療黃金期。

屏東基督教醫院醫師黃富槻分享，一名2歲女童原本因腸胃炎就診，卻在檢查中發現生長矮小及退縮表現，轉介早療團隊介入1年後，自閉特質及人際互動逐漸改善，顯示「把握黃金期」重要性。

屏東縣衛生局長張秀君呼籲，家長不要再受「孩子大一點自然就會好」錯誤觀念影響，應善用政府提供的7次健檢與6次發展篩檢，及早發現問題、及早轉介專業治療，把握孩子黃金發展期，共同為兒童健康成長護航。

屏東縣衛生局今天發布新聞稿表示，過往許多家庭因為「大隻雞慢啼」等傳統觀念，誤以為孩子只是發展較慢，易忽略潛在發展遲緩徵兆，等到問題明顯時，已錯過寶貴黃金治療期。正因一般家長不易察覺，政府推動篩檢政策與資源更顯重要。

為提升篩檢率，衛生局去年起推動0至6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心與親子館巡迴服務，讓孩童在熟悉環境中接受檢查，減輕雙薪家庭育兒壓力，也提升早期發現率。篩檢內容涵蓋粗大動作、精細動作、語言、認知及社會行為等面向，

依衛生局數據，去年共通報1847名疑似發展遲緩兒童，經由縣內4家兒童發展聯合評估中心專業評估後，其中1126名兒童被確診，以語言910人最多，其次為認知及知覺動作。

衛生局指出，今年1至8月已辦理254場次篩檢，通報及轉介1194名疑似遲緩兒童；同時縣內兒童發展聯合評估中心服務量能也提升，從去年1550人，增加至今年2000人，確保診斷與療育不中斷。

