高雄原住民品牌「原駁館」僅4成在地店家 遭點名改善
為推動高雄市在地原住民產業發展，高市原民會5年前建立「原駁館」品牌，在駁二特區打造第一個原住民主題店家，吸引全球遊客購買原民商品；但審計部發現，去年館內進駐47間業者中，僅4成為高雄在地商家，月營收最高僅佔3成，且電商平台、市府活動上，原駁館店家出現頻率低，質疑該館經營根本未注重在地原鄉品牌發展。
高雄市原民會在2020年下半年成立高雄原住民主題館，建立「原駁館」品牌，作為通路匯流平台吸引遊客，是駁二園區第一個原住民主題店家，銷售原住民族商品，也將人潮引流至原鄉部落，發揮前店後廠能量，帶動原民經濟，場館也結合中央原民會LiMA電商平台，與其他縣市布建通路，協助全市原住民拓展更多商機。
原駁館平時遴選高雄原住民手禮、生活工藝、服飾設計、藝術文化(潮文化)、農特產品等業者商品進駐販售，內部有商品展售區、多媒體主題策展區、輕食餐飲區，整體消費以輕食小吃佔比最大，其次為農特產和藝品，農特產品為在地特色生產作物如咖啡、小米酒等，藝品則為原民創作藝術物件。
據了解，原駁館2022至2024年，營收分別為125萬元、256萬元、209萬元，今年截至8月已累積營收214萬。但審計部指出，原駁館去年進駐47間業者中，高雄市業者僅有19間，約4成，全年月營收僅占該館23％至36％間，且館內未依計畫建置高雄市三原鄉主題商品和旅遊專區，不利高市發展在地原民經濟。
此外，原駁館為增加高市業者知名度，在粉絲專頁辦抽獎活動，或參與市政府活動時現場展售商品，也被審計部指均非在地業者產製商品，而原駁館運用中央「LiMA原選線上購物網」電商平台，串連線上、線下銷售通路，但平台中，原駁館專區上架8業者、23件商品，僅1業者為該館進駐業者，網路與實體銷售通路資源整合未完善。
原民會回應，目前原駁館已與27家業者簽約，其中23家為高雄業者，比例已提升，營收近80萬元，佔總營業額36.38%，9月預計再與5業者簽約。此外，去年舉辦中秋節抽獎活動，徵求咖啡茶飲類進駐業者贊助，當時僅一家非高雄業者願意配合，而LiMA 原選線上購物網由中央原民會管理，市府未來將聯繫中央邀高雄業者進駐專區。
高市原民會主委阿布斯表示，目前原駁館已設置三原鄉主題專區，將輔導業者設計品牌LOGO ，架設原駁館Line＠進行線上導購，今年申請前瞻建設經費437萬優化原駁館，計劃將在館內打造閱讀、咖啡、原鄉音樂的沉浸式空間，改善商品陳設，突顯主推品項，不時舉辦快閃品牌分享會，導入數位導覽或互動式體驗，也會開發原駁館聯名伴手禮，規劃數位社群網路行銷課程、商品陳列課程和產業座談會。
