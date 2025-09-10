快訊

兒童發展篩檢屏東主動出擊 親子館、托嬰中心提升篩檢率

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣衛生局去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心、親子館巡迴服務，讓孩童在熟悉環境接受檢查，提升篩檢率。記者劉星君／攝影
守護幼兒成長，改變「大隻雞慢啼」傳統觀念，屏東縣衛生局去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心、親子館巡迴服務，讓孩童在熟悉環境接受檢查，提升篩檢率。

屏東縣衛生局指出，去年通報1847名疑發展遲緩兒童，屏東縣4家兒童發展聯合評估中心，屏基、屏榮、屏東及安泰醫院評估後，其中1126名兒童被確診，以語言910人最多，其次是認知及知覺動作。

衛生局長張秀君說，透過早期篩檢及早期療育，遲緩現象可獲改善，甚至部分孩子能趕上同齡發展，減輕家庭與社會負擔。過往許多家庭因「大隻雞慢啼」傳統觀念，誤以為孩子發展慢，忽略潛在發展遲緩徵兆，等到問題明顯，錯過黃金治療期，正因一般家長不易察覺，政府推動篩檢政策與資源更顯重要。

為提升篩檢率，衛生局表示，去年起推動0至6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心與親子館巡迴，讓孩童在熟悉環境接受檢查，減輕雙薪家庭育兒壓力，提升早期發現率。

衛生局表示，篩檢內容涵蓋粗大動作、精細動作、語言、認知及社會行為等面向，今年1至8月辦理254場次，通報及轉介1194名疑似遲緩兒童；縣內兒童發展聯合評估中心服務量能提升，從去年的1550位，增加至今年2000位，確保診斷與療育不中斷。

屏東基督教醫院醫師黃富槻說，一名2歲女童原本因腸胃炎就診，檢查中發現生長矮小及退縮表現，轉介早療團隊介入一年後，自閉特質及人際互動漸改善，凸顯「把握黃金期」的重要性。

張秀君呼籲，家長不要再受「孩子大一點自然就會好」的錯誤觀念影響，善用政府提供7次健檢與6次發展篩檢，及早發現、及早轉介專業治療，把握孩子的黃金發展期，為兒童健康成長護航。

屏東縣衛生局去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心、親子館巡迴服務，讓孩童在熟悉環境接受檢查，提升篩檢率。記者劉星君／攝影
屏東縣衛生局張秀君說明，去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心、親子館巡迴服務，讓孩童在熟悉環境接受檢查，提升篩檢率。記者劉星君／攝影
屏東縣衛生局去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心、親子館巡迴服務，讓孩童在熟悉環境接受檢查，提升篩檢率。圖／屏東縣府衛生局提供
黃金 衛生局 屏東縣

相關新聞

高雄原住民品牌「原駁館」僅4成在地店家 遭點名改善

為推動高雄市在地原住民產業發展，高市原民會5年前建立「原駁館」品牌，在駁二特區打造第一個原住民主題店家，吸引全球遊客購買...

護師工會點名馮明珠濫權籲調離職務 小港醫聲明回應

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今召開記者會，公開點名高醫經營市立小港醫院副院長馮明珠涉濫權、霸凌與違反醫療規範，更質疑高...

屏東市公所提臨時攤販集中場管理自治條例 四維路附設攤販區

屏東市未訂定攤販管理辦法，每到春節或重大節慶，民間社團因不能有商業行為，不能辦商展、市集，僅公家機關可申請路權舉辦，在民...

美國關稅影響鬼頭刀出口 食品業者開發鬼頭刀魚鬆Q餅助漁民

台灣鬼頭刀有約7成銷往美國，受美國關稅影響，不少漁民十分擔心。屏東東港東大興漁品總經理黃馥廷受漁會請託，發想將鬼頭刀加工...

獨／金廈1千玩4天…低價旅遊團爆強迫消費 縣府：釐清查核中

「什麼！只花1千元，就可以去大陸玩4天？」 金門一名楊小姐在臉書控訴，有長輩參加廈門低價旅遊團，出發前揪團人對每位團員收...

