兒童發展篩檢屏東主動出擊 親子館、托嬰中心提升篩檢率

守護幼兒成長，改變「大隻雞慢啼」傳統觀念，屏東縣衛生局去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心、親子館巡迴服務，讓孩童在熟悉環境接受檢查，提升篩檢率。

屏東縣衛生局指出，去年通報1847名疑發展遲緩兒童，屏東縣4家兒童發展聯合評估中心，屏基、屏榮、屏東及安泰醫院評估後，其中1126名兒童被確診，以語言910人最多，其次是認知及知覺動作。

衛生局長張秀君說，透過早期篩檢及早期療育，遲緩現象可獲改善，甚至部分孩子能趕上同齡發展，減輕家庭與社會負擔。過往許多家庭因「大隻雞慢啼」傳統觀念，誤以為孩子發展慢，忽略潛在發展遲緩徵兆，等到問題明顯，錯過黃金治療期，正因一般家長不易察覺，政府推動篩檢政策與資源更顯重要。

為提升篩檢率，衛生局表示，去年起推動0至6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒園、托嬰中心與親子館巡迴，讓孩童在熟悉環境接受檢查，減輕雙薪家庭育兒壓力，提升早期發現率。

衛生局表示，篩檢內容涵蓋粗大動作、精細動作、語言、認知及社會行為等面向，今年1至8月辦理254場次，通報及轉介1194名疑似遲緩兒童；縣內兒童發展聯合評估中心服務量能提升，從去年的1550位，增加至今年2000位，確保診斷與療育不中斷。

屏東基督教醫院醫師黃富槻說，一名2歲女童原本因腸胃炎就診，檢查中發現生長矮小及退縮表現，轉介早療團隊介入一年後，自閉特質及人際互動漸改善，凸顯「把握黃金期」的重要性。